В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с БПЛА

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В Башкирии информация об атаке беспилотника на город Салават оказалась ошибочной. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в экстренных службах, объект, принятый за дрон, оказался самолетом Ан-2.
В пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что угрозы атаки дронов на город не было.
Аэропорт Уфы работает в штатном режиме, сообщили представители воздушной гавани. Ранее источники в СМИ, включая ТАСС и РБК, опубликовали данные о возможной угрозе, которая впоследствии не подтвердилась.
«Радио 1» передавало, что средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии.
Ночью 3 ноября в Башкирии из-за подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона.
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Аэропорт Уфы работает в штатном режиме, сообщили представители воздушной гавани. Ранее источники в СМИ, включая ТАСС и РБК, опубликовали данные о возможной угрозе, которая впоследствии не подтвердилась.
«Радио 1» передавало, что средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии.
Ночью 3 ноября в Башкирии из-за подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона.
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Мария Моисеева