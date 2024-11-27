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В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с БПЛА

РБК: атаки беспилотника на Салават не было, БПЛА перепутали с самолетом Ан-2
Фото: iStock/ Oselote

Фото: iStock/ Oselote

В Башкирии информация об атаке беспилотника на город Салават оказалась ошибочной. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в экстренных службах, объект, принятый за дрон, оказался самолетом Ан-2.
В пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что угрозы атаки дронов на город не было.

Аэропорт Уфы работает в штатном режиме, сообщили представители воздушной гавани. Ранее источники в СМИ, включая ТАСС и РБК, опубликовали данные о возможной угрозе, которая впоследствии не подтвердилась.



«Радио 1» передавало, что средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии.

Ночью 3 ноября в Башкирии из-за подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона.

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ФСБ рассекретила документы о зверствах латышских карателей во время Великой Отечественной войны
ФСБ опубликовала архивные данные о зверствах латышских карателей 80 лет назад
27 ноября 2024, 02:09

Фото: iStock/FooTToo

ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о преступлениях латышских карательных батальонов, действовавших на оккупированных территориях Белоруссии во время Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
Формирования, созданные гитлеровскими властями в Латвии, отличались жестокостью, участвуя в расправах над мирным населением, уничтожении деревень и охране концлагерей.

Среди рассекреченных материалов — свидетельства бывшего карателя Яниса Апсе, задержанного контрразведкой «Смерш» в 1945 году. Апсе признался в участии в карательных операциях, включая массовые убийства женщин и детей.

«Во время моего участия в истреблениях нами было убито около тысячи человек партизан, а также примерно до одной тысячи детей и женщин... Во время прочески лесов и деревень мало убивали партизан, а больше всего брали живьем, а затем загоняли женщин и детей в бункеры, где уничтожали гранатами», — рассказывал Апсе на допросах.
По информации РИА Новости, ФСБ также опубликовала документ, где приводятся ужасающие цифры: в Дрисском районе Белоруссии каратели уничтожили 177 населенных пунктов и сожгли более 15 тысяч человек.

Рассекреченные документы раскрывают не только масштабы преступлений, но и свидетельствуют о попытках карателей избежать наказания: после поражения немецко-фашистских войск многие латышские добровольцы скрывались или уходили с отступающими немецкими частями. Некоторых призывали в Красную армию, где их деятельность раскрывалась в ходе расследований.

Зверства, совершенные латышскими карателями, классифицируются как военные преступления и преступления против человечности.

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#латвия
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Госдума обсудит отмену платы за среднее профессиональное образование
Володин: нужно сделать среднее профессиональное образование бесплатным
27 ноября 2024, 01:15

Фото: iStock/Rawpixel

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среднее профессиональное образование в России должно стать бесплатным. Об этом он сообщил журналистам перед «Правительственным часом», который пройдет в Госдуме в среду, передает РИА Новости.
На заседании планируется обсудить вопросы коммерциализации среднего технического образования: в некоторых регионах доля платных образовательных учреждений уже превышает 50%.

Володин отметил, что на заседании выступят министр труда, заместитель министра экономического развития, глава Минпросвещения и другие представители власти.

Также будут обсуждаться вопросы, связанные с отменой необходимости сдачи ОГЭ для поступления в средние профессиональные учреждения. По его мнению, это позволит учащимся быстрее получить востребованные рабочие специальности и устранить кадровый дефицит.

Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты будут настаивать на бесплатном обучении, чтобы образование стало доступным для всех.

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#образование
#вячеслав володин
#дефицит
#огэ
#плата
#деньги
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Эмир Кустурица объявил о планах получить гражданство России
26 ноября 2024, 20:52

Эмир Кустурица (фото: kremlin.ru)

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица сообщил, что собирается получить гражданство России.
Он отметил, что уже считает себя россиянином, но хочет получить российский паспорт, чтобы снимать фильмы в стране.

В беседе с «Московой 24» он посетовал, что Россия и Сербия мало сотрудничают в области культуры, хотя жители обоих государств являются представителями близких культур.

В настоящее время у Кустурицы есть сербское и французское гражданства.

Ранее режиссёр заявлял, что Западу не удастся отменить русскую культуру. И тогда же сообщил о планах снять фильм в России. Картина «Как я не снял «Преступление и наказание» будет рассказывать о режиссёре, желающим создать собственный фильм. Однако деньги на съёмки он может получить только у богача и взамен на убийство его жены.

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#паспорт
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Госдума в первом чтении одобрила переименование Ростова в Ростов Великий
26 ноября 2024, 19:30

Фото: istockphoto/yulenochekk

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому старинный город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий. Такое решение было принято единогласно.
Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты российского парламента в конце августа нынешнего года. Авторы инициативы оправдывали необходимость переименования тем, что такое название города уже прочно вошло в историографический и общественный обиход.

«В сознании жителей Ростова и всей России город всегда был, есть и будет Ростовом Великим», — сказал заместитель председателя Ростовской областной думы на пленарном заседании.

По его словам, инициатива переименования исходит от самих горожан, а губернатор Михаил Евраев, областное правительство и парламентарии её поддержали.

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#город
#ростов
#госдума
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В Великобритании умер старейший житель планеты Джон Альфред Тиннисвуд
26 ноября 2024, 19:22

Фото: istockphoto/PeopleImages

В Великобритании в доме престарелых в городе Саутпорте скончался старейшиий житель Землии Джон Альфред Тиннисвуд. Ему было 112 лет.
Об этом сообщила британская газета The Mirror. По словам родных, в свои последние дни долгожитель, родившийся в год гибели «Титаника», «был окружён музыкой и любовью».

Книга рекордов Гиннеса признала 111-летнего Тиннисвуда старейшим из ныне живущих людей в апреле нынешнего года после смерти 114-летнего жителя Венесуэлы Хуана Переса. В интервью, которое журналисты взяли у почтенного британца в августе, он объяснил свой рекорд умеренностью, которую соблюдал во всём на всём протяжении своей долгой жизни.

У Тиннисвуда остались дочь Сьюзен, четыре внука и три правнука.

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#великобритания
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В школы Ленинского округа пришли работать более 180 новых учителей
26 ноября 2024, 19:20

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Штат учителей Ленинского городского округа с нового учебного года пополнился 183 новыми педагогами, из них 77 человек — молодые специалисты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наибольшее количество новых педагогов — это учителя самых востребованных специальностей: русский язык и литература, математика, а также учителя начальных классов. По этим трём профилям на работу принята почти половина новых сотрудников — около 90 человек. Еще 50% — учителя других предметов», — сказал замглавы Ленинского городского округа Иван Гетман.
Он также сообщил, что 55% новых учителей работают в школах-новостройках: образовательном центре «Лидер» в поселке Боброво и корпусе Бутовской школы № 1 в жилом корпусе «Южная Битца».

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#ленинский городской округ
#учителя
#школы
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Назван лучший город РФ по оценке городского хозяйства
Казань признана лучшим городом РФ по оценке городского хозяйства
26 ноября 2024, 18:38

Фото: iStock/NataliaNaberezhnaia

Казань стала лучшим городом страны по оценке городского хозяйства. Об этом было объявлено на церемонии подведения итогов премии Финансового университета при Правительстве России.
Кроме этого, на премии были отмечены российские города с высоким уровнем медобслуживания, культуры и образования, работы властей, по качеству дорог, ЖКХ. Как уточняет «Татар-информ», например, свои награды получили и другие города: лучшей по качеству жизни стала Москва, по доступности образования — Нижний Новгород, а жилплощади — Калуга, по обеспечению безопасности — Владикавказ.

Также уточняется, что лидеры-города в номинациях выбирались на основании статистики и социологического мониторинга.

Ранее исследование сервиса «Яндекс Аренда» показало, что 74% россиян из всех городов страны хотели бы пожить в Санкт-Петербурге. Далее в этом рейтинге идут Краснодар, Москва, Казань и Нижний Новгород. Каждый из этих населённых пунктов получил 60, 58, 52 и 41% голосов жителей страны соответственно.

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#казань
#рф
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В Ленинском округе появилось больше читателей в библиотеках
26 ноября 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Ленинского городского округа

С начала 2024 года в Ленинском городском округе количество читателей библиотек выросло на 23,5% в сравнении с 2023 годом, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
За десять месяцев 2024 года количество читателей библиотек в Ленинском городском округе увеличилось на 35 тысяч человек.

«Ленинский городской округ — единственный муниципалитет в Московской области, где открываются новые библиотеки. Обычно это происходит в микрорайонах-новостройках, где спрос на социальные объекты особенно велик. Зачастую в новых жилых комплексах библиотека является единственным учреждением культуры и настоящим центром притяжения населения», — сообщила директор Центральной сети библиотек Ленинского округа Татьяна Лукашова.

Она подчеркнула, что за последние четыре года в муниципалитете появились 4 новых библиотеки.

Татьяна Лукашова обратила внимание, что сейчас библиотеки выполняют функции культурно-досуговых центров. На их базе проходят мероприятия, кружки, квизы, квесты и занятия проекта «Активное долголетие».

В 2024 году на базе библиотек прошло больше четырёх тысяч мероприятий — литературных фестивалей, поэтических конкурсов, выставок, мастер-классов и иных.

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#библиотека
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В Ступине обсудили ход капремонта объектов здравоохранения
26 ноября 2024, 18:28

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)

Ход капитального ремонта объектов здравоохранения в городском округе Ступино обсудил глава муниципалитета Сергей Мужальских в ходе еженедельного тематического совещания со своими профильными заместителями и главврачом Ступинской клинической больницы Светланой Чудаковой, сообщает пресс-служба администрации округа.
В настоящее время подрядчики отстают от заданных сроков проведения капремонта, пути решения этого вопроса было решено обсудить с Минздравом Московской области.

«На сегодняшний день главной проблемой остаётся срыв сроков капитальных ремонтов на наших объектах. Поскольку полномочия больницы не очень большие, достичь необходимых результатов без помощи областного министерства не получится», — отметила Светлана Чудакова.
Она также отметила, что постоянно поступают обращения жителей, связанные с заполнением электронных больничных карт на портале госуслуг. Поэтому решено провести разъясняющую встречу с населением. Встреча состоится 27 ноября в 15:00 в правом крыле взрослой поликлиники, по адресу: город Ступино, улица Чайковского, дом №7, 2 этаж.

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