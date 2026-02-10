Клава Кока станет хедлайнером фестиваля GrelkaFest-2026 в Шерегеше
Певица Клава Кока выступит хедлайнером горнолыжного фестиваля GrelkaFest-2026, который пройдет в Шерегеше с 9 по 12 апреля. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил директор креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин.
По данным «Сiбдепо», выступление Коки запланировано на 11 апреля на главной сцене фестиваля. Кроме того, Гирин отметил, что певица покататься, поэтому фанаты смогут встретиться с ней на склоне.
В рамках GrelkaFest-2026 планируется провести несколько необычных спусков в соответствующих костюмах, пишет VSE42.RU со ссылкой на дирекцию курорта. Так, 9 апреля состоится «Красная дорожка» с вечерними и строгими костюмами. 10 апреля пройдут «Свадебный» и «Карнавальный» спуски. 11 апреля запланированы «Совершеннолетний», «Морской» и «Ночной» спуски. Завершится фестиваль «Пижамным» спуском.
