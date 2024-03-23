Стало известно, где жили террористы, атаковавшие людей в «Крокусе»

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
В сеть попали кадры из номера отеля, в котором жили атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы, видео публикует журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Выяснилось, что перед нападением на концертный зал террористы жили в апарт-отеле «Окружной» недалеко от метро.
Об этом рассказал один из задержанных в Брянской области. Видео с его допросом опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Журналистка назвала его «главарём».
Напомним, вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий 6200 человек, был полностью забит, когда в него ворвались вооружённые террористы. В настоящий момент известно о 143 погибших, МЧС продолжает разбирать завалы пострадавшего от пожара «Крокуса».
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Об этом рассказал один из задержанных в Брянской области. Видео с его допросом опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Журналистка назвала его «главарём».
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Евгения Парфентьева