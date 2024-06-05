Шесть выпускников из Красногорска сдали ЕГЭ на сто баллов

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Высший балл на едином госэкзамене получили шесть выпускников школ городского округа Красногорск, причём пять из стали стобалльниками по результатам ЕГЭ по литературе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сто баллов получили на ЕГЭ по литературе выпускники гимназии №7 имени Д.П. Яковлева Екатерина Чистова и Георгий Славский, а также Мария Ершова из Нахабинской школы №3, Юлия Плинская из Нахабинской гимназии №4 и Мария Худорожко из школы «Светлые горы», — говорится в сообщении.Кроме того, Жахонгир Солиев из школы №16 получил 100 баллов за ЕГЭ по химии.
Отмечается, что в этом году ОГЭ и ЕГЭ сдают около пяти тысяч учеников красногорских школ, наиболее популярным предметом для сдачи стало «Обществознание».
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Лев Каштанов