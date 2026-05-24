Шесть поездов «Таврия» опаздывают после ограничений на Крымском мосту
Шесть поездов «Таврия» задерживаются после временного закрытия Крымского моста ночью 24 мая. Об этом говорится на сайте железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс».
Четыре состава опаздывают по направлению в Крым. На два часа отстают от графика поезда №173 Москва — Евпатория, №463 Москва — Феодосия и №028 Москва — Симферополь, на полтора часа — поезд №179 Санкт-Петербург — Евпатория. В обратном направлении из Крыма с опозданием на два с половиной часа идут поезда №174 Евпатория — Москва и №092 Севастополь — Москва.
В компании отметили, что время задержки может измениться. Пассажирам сообщают об ожидаемом времени прибытия через начальников поездов по мере поступления информации.
Движение на переправе возобновили в 07:12 по московскому времени. Ограничения действовали на протяжении трех часов, причины их введения не назывались.
