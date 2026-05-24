Мужчину сбил поезд в Алтайском крае
Под колесами маневрового тепловоза погиб мужчина в Алтайском крае на железнодорожной станции Рубцовск. Трагедия произошла из-за того, что пострадавший находился в опасной близости от путей, сообщили в Telegram-канале транспортной полиции Сибири.
По предварительным данным, погибший — мужчина 1990 года рождения. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Собранные материалы передадут в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения процессуальной проверки и установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинской области.
