ДТП с Камазом и «Газелью» произошло в Дагестане, есть пострадавшие
В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и грузового «КамАЗа». Сигнал о происшествии поступил по системе 112, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
По предварительным данным, травмы получили шесть человек, среди которых один несовершеннолетний. Всех пострадавших оперативно доставили в центральную городскую больницу.
В ведомстве уточнили, что в момент аварии в микроавтобусе находились десять человек, включая двоих детей. На месте происшествия работают спасатели.
Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту ДТП. Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе мероприятий дадут оценку соблюдению законодательства в сфере организации пассажирских перевозок.
