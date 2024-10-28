Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Шесть поликлиник открылись в разных районах столицы. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что в понедельник в разных районах Москвы открыли шесть детских и взрослых поликлиник. В Филимонковском построили новую детско-взрослую клинику. Остальные пять медучреждений открылись после реконструкции.
Отмечается, что в Москве после ремонта открылись главные здания детской поликлиники №91 и городских поликлиник №6 и №170, а также филиалы №3 детской поликлиники №99 и №3 городской поликлиники №109.
Собянин подчеркнул, что здание детской поликлиники №91 было практически полностью перестроено. Теперь оно оснащено современным медицинским и прочим техническим оборудованием, а также отвечает всем требованиям нового столичного стандарта.
Кроме того, по словам мэра города, в поликлинике удобно расположили кабинеты наиболее востребованных врачей. Для пациентов были оборудованы комфортные зоны для ожидания приёма, а для медиков – комнаты отдыхаю
Также в здании улучшили безбарьерную среду для граждан на инвалидных колясках. В рамках реконструкции здания была благоустроена прилегающая территория, на которой оборудовали детские площадки.
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Отмечается, что в Москве после ремонта открылись главные здания детской поликлиники №91 и городских поликлиник №6 и №170, а также филиалы №3 детской поликлиники №99 и №3 городской поликлиники №109.
Собянин подчеркнул, что здание детской поликлиники №91 было практически полностью перестроено. Теперь оно оснащено современным медицинским и прочим техническим оборудованием, а также отвечает всем требованиям нового столичного стандарта.
Кроме того, по словам мэра города, в поликлинике удобно расположили кабинеты наиболее востребованных врачей. Для пациентов были оборудованы комфортные зоны для ожидания приёма, а для медиков – комнаты отдыхаю
Также в здании улучшили безбарьерную среду для граждан на инвалидных колясках. В рамках реконструкции здания была благоустроена прилегающая территория, на которой оборудовали детские площадки.
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Анастасия Чинкова