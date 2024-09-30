Шесть представителей Подмосковья стали призёрами Всероссийского хакатона

Фото: пресс-служба Всероссийского хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»
Стали известны имена победителей и призёров Всероссийского хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в число лучших вошли шесть жителей Московской области, сообщает пресс-служба проекта.
«В кейсе «ГПМ Цифровые Инновации» «Разметка видеоконтента» первое место заняла команда «AGI in 2024» и участник из Московской области – Сергей Логинов. В кейсе Yappy по поиску дубликатов видео победу одержала команда «Selling Pandas» и участник из Подмосковья Илья Гринюк. В кейсе RUTUBE по настройке рекомендаций для новых пользователей второе место заняла команда «[RASCAR] Цифровой разрыв», членами этой команды были два представителя Московской области Софья Марчук и Дмитрий Гейжа. А на третье место в этом же кейсе вышла команда «Зумеры и Бумеры», участником которой является Владимир Дюкарев из Подмосковья», — говоря в сообщении.Кроме того, в кейсе RUTUBE «Предсказание пользовательского портрета» победу одержала команда «DoomAI» и её участник из Московской области Никита Степанов.
Всего по итогам соревнования призовой фонд в 7 млн рублей разделила 21 команда.
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