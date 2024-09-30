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Шесть представителей Подмосковья стали призёрами Всероссийского хакатона

30 сентября 2024, 14:30
Фото: пресс-служба Всероссийского хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Фото: пресс-служба Всероссийского хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»

Стали известны имена победителей и призёров Всероссийского хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в число лучших вошли шесть жителей Московской области, сообщает пресс-служба проекта.
«В кейсе «ГПМ Цифровые Инновации» «Разметка видеоконтента» первое место заняла команда «AGI in 2024» и участник из Московской области – Сергей Логинов. В кейсе Yappy по поиску дубликатов видео победу одержала команда «Selling Pandas» и участник из Подмосковья Илья Гринюк. В кейсе RUTUBE по настройке рекомендаций для новых пользователей второе место заняла команда «[RASCAR] Цифровой разрыв», членами этой команды были два представителя Московской области Софья Марчук и Дмитрий Гейжа. А на третье место в этом же кейсе вышла команда «Зумеры и Бумеры», участником которой является Владимир Дюкарев из Подмосковья», — говоря в сообщении.
Кроме того, в кейсе RUTUBE «Предсказание пользовательского портрета» победу одержала команда «DoomAI» и её участник из Московской области Никита Степанов.



Всего по итогам соревнования призовой фонд в 7 млн рублей разделила 21 команда.

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#хакатон
#московская область
#подмосковье
#победители
Владелец земли в Одинцовском округе заплатит более 300 тысяч рублей за свалку
30 сентября 2024, 14:56

Фото6 пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальная свалка строительных отходов и грунтов была обнаружена на участке в деревне Чапаевка Одинцовского городского округа, ущерб, который свалка нанесла почвам, эксперты оценили в 308 тысяч рублей, его выплатит владелец земли, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Надзорные мероприятия в деревне Чапаевка провели по запросу администрации округа. В результате было установлено, что на площади 575 квадратных метров размещено 625 кубометров строительного мусора, сумма ущерба составила 308 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Собственник участка, который не обеспечил контроль за его состоянием, отказался добровольно возместить нанесённый почвам ущерб, поэтому Минэкологии области подало на него в суд. Суд подтвердил законность требования о возмещении ущерба.

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#одинцовский городской округ
#свалка
#мусор
#минэкологии мо
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В Подмосковье с начала года обрели семью около 2 тыс. детей-сирот
30 сентября 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Почти 2 тысячи детей-сирот из Московской области обрели семью с начала текущего года, об этом рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«С начала года наши специалисты органов опеки устроили в семьи почти 2000 детей-сирот. Наш главный принцип состоит в том, что именно ребёнок выбирает семью, а с потенциальными родителями или опекунами предварительно работают наши психологи», — сказала Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что в Московской области нет детских домов. Вместо них организованы семейные центры. Всего в регионе насчитывается 22 тысячи сирот, из них 98,5% растут в семьях на условиях опеки, приёмной семьи и усыновления.

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#минсоцразвития мо
#дети-сироты
#московская область
#подмосковье
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«Ветерок пробирает»: Синоптик рассказал, какой октябрь ждет жителей Москвы и Подмосковья
Синоптик Шувалов: первая половина октября будет теплой
30 сентября 2024, 14:07

Фото: iStock/puflic_senior

Первый месяц осени позади. В права вступает октябрь. Какая погода ждет жителей Москвы и Московской области?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.

«Да, сейчас температура не выше 13 градусов, ветерок пробирает. Но осень как вступает, так и отступит. В ближайшие три дня погода наладится, тепло вернется. К четвергу дневная температура повысится до 20 градусов. Но в пятницу во второй половине дня начнется дождь, а на выходные придется похолодание, но оно не будет затяжным», — сообщил синоптик.

Он напомнил, что уходящий сентябрь по фактической температуре оказался теплее средней температуры июня и стал четвертым летним месяцем.

Однако, по мнению Александра Шувалова, октябрь продолжит эту «теплую» тенденцию.

«Октябрь не будет сильно теплым, но все-таки и холодным не будет. И начало месяца это только подтвердит. Первые пять дней будут на 4-6 градусов выше, чем в предыдущие годы. Настраиваемся на то, что первая половина октября будет теплой», — поделился прогнозом собеседник.

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Более 22 тыс. уличных светильников заменят в этом году в Московской области
30 сентября 2024, 14:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в текущем году по программе «Светлый город» заменят более 22 тыс. светильников наружного освещения. Работа будет завершена до 31 октября, рассказал зампред правительства -– министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.
«Ведётся работа по замене светильников и установке новых линий наружного освещения «Светлый город». В этом году наш план – заменить 22 тыс. светильников. Сейчас восстановлено 10 тыс., ещё почти 12 – в работе до 31 октября. Это замена менее энергоэффективных или сломанных светильников на новые», – пояснил зампред.
По словам Хайкина, другой вид работ по программе «Светлый город» – это установка новых линий освещения там, где их раньше не было, по обращениям жителей.
«План на этот город – 214 объектов. Это почти 4 тыс. опор и 9 тыс. светильников. На сегодняшний день 90 объектов завершено, ещё 116 – в работе», – сказал Хайкин.
Он добавил, что эта работа будут также окончена до 31 октября.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#михаил хайкин
#свет
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В подмосковных парках за неделю побывали более 1,6 млн человек
30 сентября 2024, 13:58

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,6 млн посетителей приняли парки Московской области за прошлую неделю — с 23 по 29 сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«На территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха. На прошедшей неделе они оказались одной из главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья», — отметил зампред правительства региона — министр благоустройства области Михаил Хайкин.
Самым посещаемым парком Подмосковья на минувшей неделе стал балашихинский парк «Пехорка», где побывали 63,7 тыс. человек. Второе место в недельном рейтинге посещаемости занял парк Толстого в Химках с 48,4 тыс. посетителей. На третьем месте оказался Центральный парк в Пушкинском округе: его посетили 41,3 тыс. человек. На четвёртом месте парк Мира в Мытищах с 40,2 тыс. посетителей. А замыкает топ-5 рейтинга Фабричный парк в Истре: там побывали в 33,1 тыс. человек.

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#парки
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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Тепло в Подмосковье первым придёт на соцобъекты, затем – в МКД и на предприятия
30 сентября 2024, 13:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Отопление на всех социальных объектах Подмосковья запустят в период с 1 по 3 октября. Об этом доложил министр энергетики региона Сергей Воропанов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.
Исходя из погодных условий, предлагается разбить подключение отопления на три этапа.
«С 1 по 3 октября мы подключаем социально значимые объекты. То есть до 3 октября у нас должны быть подключены все такие объекты. В регионе их 6579. На следующих этапах переходим к подключению многоквартирных домов и промышленных предприятий. Они будут подключаться параллельно с социальными объектами. Второй этап подключения отопления стартует с 3 по 14 октября. Тепло появится в 47 748 многоквартирных жилых домах региона», – пояснил министр.
Третий этап включения отопления, по словам Воропанова, придётся на 10-14 октября. В это время тепло придёт на промышленные предприятия.
«Чтобы запустить весь этот процесс, необходимо подписать постановления. На сегодняшний день уже 25 глав городских округов их подписали, остальные работают над этим. После того как стартует подключение, мы начнём мониторинг. У нас с коллегами из Минздрава и Минобразования Московской области будут специальные таблицы, где мы будем видеть подключение каждого объекта и наблюдать динамику», – отметил Воропанов.
Он добавил, что до 3 октября тепло будет подано повсеместно. Сейчас в Подмосковье перед зимним сезоном уже проверено 97% теплосетей.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
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#предприятие
#социальная инфраструктура
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Бывший депутат Госдумы Шилкин обжаловал арест по делу о растрате
30 сентября 2024, 13:16

Фото: iStock/Zolnierek

Экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин обжаловал арест по делу о растрате. Об этом пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что защита подсудимого подала апелляционную жалобу, которую суд зарегистрировал.

Ранее решением суда Шилкин был отправлен в СИЗО до 24 ноября. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ о присвоении или растрате двух миллиардов рублей во время работы на посту руководителя Архангельского специализированного энергетического предприятия. Известно, что Шилкин действовал не один, он находился в сговоре с группой лиц, личности которых устанавливаются.

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#депутат
#госдума
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#защита
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#сизо
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Житель Хабаровска получил 15 лет колонии за государственную измену
30 сентября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы. Он обвинялся в государственной измене, подготовке к диверсионной деятельности и ряде других преступлений.
Рассмотрение дела проводилось в закрытом режиме, сообщает пресс-служба суда. Известно, что хабаровчанин обвинялся также в организации диверсионного сообщества, отмывании денежных средств и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Мужчина признан виновным по всем пунктам.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Первые три года заключения он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его свобода будет ограничена ещё в течение полутора лет.

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#суд
#наказание
#мужчина
#служба
#хабаровский край
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Госдума внесёт изменения в подготовку детей мигрантов до принятия в школы
30 сентября 2024, 13:05

Фото: iStock/Professor25

Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики занимается подготовкой изменений в законодательстве об обязательно проверке знаний детей мигрантов до принятия их в российские школы. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что необходимо производить диагностику на знание русского языка детей, которые принимаются в российские школы. Причём производиться подготовка должна до поступления ребёнка в первый класс.

Яровая подчеркнула, что будущий ученик должен знать язык, на котором он будет общаться с одноклассниками и учителями, и на котором производится передача учебного материала.

Думская комиссия дала соответствующие поручения министерству просвещения, при этом сама готовит ряд изменений в законодательстве.

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#госдума
#мигранты
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#подготовка
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