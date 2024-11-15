Два британских истребителя сопроводили российский Ту-142 над Северным морем

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Великобритания подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon для сопровождения российского противолодочного самолета Ту-142, который пролетал над Северным морем рядом с британскими границами. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на Минобороны Британии. В ведомстве, как отмечается, назвали это якобы вторым подобным случаем за три месяца.
«Два истребителя Typhoon с базы Лоссимут в Шотландии проследовали за российским самолетом морской разведки Ту-142, известным в странах НАТО как Bear-F, когда он пролетал вчера над Северным морем», — сказано в материале.В издании отмечают, что инцидент произошел через несколько дней после сопровождения российских кораблей британскими ВМС в проливе Ла-Манш.
Ранее сообщалось, что немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию неба над Балтийским морем, были подняты в небо, а после сопроводили якобы российский военный самолет-разведчик Ил-20.
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Данил Пономарев