Летевший из Москвы в Грузию самолёт подал сигнал бедствия

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Пассажирский самолёт Superjet-100 подал сигнал о чрезвычайной ситуации после вылета из столичного аэропорта Внуково. Борт следовал по маршруту Москва - Тбилиси.
Инцидент произошёл утром 18 ноября, сообщает сервис Flightradar, специализирующийся на отслеживании рейсов в режиме реального времени. Причина, по которой экипаж подал сигнал бедствия, пока не известна. Воздушное судно продолжило выполнение рейса. Сообщается, что сигнал поступил в начальной стадии полёта.
В августе этого года экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) подал сигнал бедствия из-за разгерметизации салона. Пилоты снизились до трёх километров и на этой высоте продолжили следование в пункт назначения. В московском аэропорту Шереметьево по регламенту была объявлена тревога. Через десять минут воздушное судно приземлилось, никто не пострадал.
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Александр Бойцов