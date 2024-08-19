Кубок Игоря Акинфеева собрал рекордное число детских команд

20 команд поборются за главный трофей традиционного детского футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева», стартовавшего в Подмосковье. Церемония открытия и первые игры состоялась на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. В этом сезоне на турнир приехали команды из новых регионов России и стран СНГ.