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Кубок Игоря Акинфеева собрал рекордное число детских команд

19 августа 2024, 12:41
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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20 команд поборются за главный трофей традиционного детского футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева», стартовавшего в Подмосковье. Церемония открытия и первые игры состоялась на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. В этом сезоне на турнир приехали команды из новых регионов России и стран СНГ.
«Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву и самому Игорю Акинфееву. Шесть лет назад всё начиналось с небольших локальных соревнований, а сегодня в них участвуют большинство ведущих детских футбольных академий, гости из сильнейших школ Казахстана и Узбекистана. Мы рады приветствовать команды из Крыма, Донецка и Луганска, которые впервые участвуют в соревнованиях. Надеюсь, этих команд станет доброй традицией», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«Нашему турниру уже шесть лет. Я счастлив, что с каждым годом нам удаётся придумать что-то новое, привлечь ещё больше детских команд, не только сохранять, но и наращивать уровень конкуренции. В этом году в соревнованиях участвует рекордное количество команд – 20. Мне самому безумно интересно следить за игрой ребят. Уверен, что интрига будет сохраняться до финальных матчей», – сказал Акинфеев.


Помимо этого, спортсменов ждут такие игровые дисциплины, как кипербол и кипербатл. Кипербол – авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой. Кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.

Финал турнира, церемония награждения и гала-матч с участием легенд профессиональных футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» состоятся на стадионе «Родина» в Химках 21 августа.

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«Чеховские медведи» завоевали Кубок губернатора Московской области
19 августа 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» стал победителем международного турнира за Кубок губернатора Московской области по гандболу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«За трофей турнира сражались четыре команды из России, Белоруссии и Ирана: «Чеховские медведи», «Пермские медведи», «СКА-Минск» и «Табас». За подмосковным клубом в итоговой турнирной таблице расположились «Пермские медведи». Замкнули тройку призёров гандболисты из Минска», – говорится в сообщении.
Самым ценным игроком турнира был признан разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов.

Кубок губернатора Московской области проходил с 16 по 18 августа на домашней арене «Чеховских медведей» – во дворце спорта «Олимпийский» им. В. Максимова.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#гандбол
#минспорт мо
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#подмосковье
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#демография
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«Надоело!»: участница Олимпиады с Украины вступилась за русский язык
Украинская спортсменка Окунева вступилась за русский язык
18 августа 2024, 21:20

Фото: istockphoto/Nastco

За русский язык вступилась украинская спортсменка по прыжкам в высоту Оксана Окунева в социальных сетях. Таким образом многократная чемпионка Украины, а также участница Олимпиады в 2016 году выдала обращение «к националистам из Западной Украины».
«Как надоело видеть посты о том, как порочат русский язык! Говорю для националистов из Западной Украины! Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русский языки произошли из древнерусского языка», — гласит запись чемпионки.

Она также заметила, что славянские народы подразделялись на племена, у которых были различные диалекты и акценты. Окунева резюмировала, что большая часть украинского коренного населения использует русский язык.

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В Химках начался футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева»
18 августа 2024, 15:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Традиционный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» стартовал в подмосковных Химках, сообщили в пресс-службе городского округа. В нем участвуют 19 команд, состоящих из юных футболистов. Мероприятие будет проходить до 21 августа.
«Желаю удачи всем участникам турнира. Уверен, Химки станут для сотен ребят не только площадкой для соревнований, но и местом для новой дружбы», — сказал руководитель г.о. Химки Дмитрий Волошин.

Победителей турнира наградит лично вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который является почетным гостем турнира. Первый кубок состоялся в 2018 году при поддержке губернатора МО Андрея Воробьева.

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Губерниев выразил уверенность в участии россиян в Играх в Лос-Анджелесе
16 августа 2024, 20:23

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в грядущих Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году может принять участие и российская делегация, причём в намного большем составе.
«Мне кажется, что в Лос-Анджелес от нас поедет более внушительная делегация. Про зиму сейчас говорить не готов – многое будет зависеть от выборов президента МОК, но кто-то, безусловно, поедет. Конечно, если такие, как Елена Вяльбе, не будут вставлять палки в колёса», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее Дмитрий Губерниев говорил, что после Олимпиады в Париже вырастет число российских спортсменов, которые оформят нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

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#россия
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#спорт
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Сенников предрёк ничью в матче ЦСКА и «Локомотива»
16 августа 2024, 19:58

Фото: iStock/NiseriN

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников предположил, что матч ЦСКА и «Локомотива» завершится ничьей.
«Локомотив» сейчас в лучшей форме. Последняя игра ЦСКА в Краснодаре вызвала много вопросов, но нельзя забывать, что добраться сейчас туда очень сложно. Эти факторы повлияли, в домашних матчах ЦСКА выглядит достаточно убедительно. Это будет матч двух равных соперников, в котором обе команды должны забивать друг другу. Здесь явного фаворита нет, и я склоняюсь больше к ничьей, но результативной», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сенников.

Напомним, матч между командами состоится в воскресенье, 18 августа, в Москве.

Ранее бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов заявлял о стабильности ЦСКА.

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В этом году в Дзержинском реконструируют стадион «Орбита»
16 августа 2024, 17:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дзержинском ожидаются перемен в спортивной сфере.
Полным ходом идет модернизация стадиона «Орбита», сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.

На стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, там установят трибуны, сделают беговые дорожки, оборудуют универсальные спортивные площадки и площадку для сдачи норм ГТО. Работы планируют завершить в октябре этого года.

В Дзержинском также построят ФОК с ледовой ареной. Работы намечены на 2025-2027 годы. Также прорабатывается вопрос о возведении физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за счёт внебюджетных источников.
«У нас есть большой запрос от жителей города, сотрудников Центра «Союза», в котором работает много молодых, спортивных, современных людей. Поэтому мы и «Орбиту» обязательно модернизируем. Будем искать способы, чтобы построить ледовую арену, бассейн», – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что Дзержинский нуждается в заметных преобразованиях.
«Это ваш родной городской округ, и я вижу, как вы стараетесь осуществлять перемены, проводите регулярные встречи с жителями. Такое общение позволяет рассчитывать на взаимопонимание и доверие. Надеюсь, что вы и дальше будете вовлечены во всё, что происходит на данной территории. Необходимо сделать очень многое. Это касается ЖКХ, школ, детских садов, благоустройства, спорта. Всё это имеет важное значение для качества жизни, так же, как и вопросы, связанные с выездом и въездом в город», – отметил Воробьёв.
Губернатор напомнил, что в сентябре в Дзержинском состоятся выборы в местный Совет депутатов. Важно, чтобы они были открытыми и легитимными, максимально прозрачными и удобными для жителей, отметил он. Проголосовать можно будет в течение трёх дней – с 6 по 8 сентября, причём как на участке, так и дистанционно.

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Бадминтонист Степаков из Подмосковья выиграл международный турнир в Афганистане
16 августа 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен Глеб Степаков из Московской области завоевал две медали — золотую и серебряную — на международном турнире по бадминтону Afghanistan Badminton Championship, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль Глебу Степакову принесли соревнования в парном мужском зачёте, а серебряную медаль подмосковный спортсмен выиграл в одиночном зачёте», — отмечается в сообщении.
Сам спортсмен высоко оценил организацию чемпионата и отметил, что участие в соревнованиях такого уровня очень важно для профессионального развития.

«Здорово снова оказаться на международном турнире, обменяться спортивным мастерством с игроками из других стран, получить опыт. Для нас, как для личников, это очень важно. Хочется отметить высокий уровень турнира – от проживания и безопасности игроков до призового фонда», — сказал Степаков.
Турнир проводился с 12 по 14 августа в Кабуле.

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#медали
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Глава Одинцовского округа Иванов вручил новую форму футболистам клуба «Витязь»
16 августа 2024, 14:42

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Комплекты новой спортивной формы вручил футболистам клуба «Витязь» из посёлка Старый Городок глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сегодня мы вручаем новые комплекты формы нашим юным футболистам. «Витязь» – это замечательная школа с сильным тренерским составом и уникальными, выдающимися воспитанниками. Уверен, что здесь проходят подготовку будущие звезды российского футбола. Пусть эта новая форма верно вам служит и приносит радость», — сказал Андрей Иванов.
Он также поблагодарил за приобретение новой экипировки «Газпромбанк».

Комплекты формы получили игроки молодёжной команды клуба, а также юные футболисты 2008-2011 годов рождения — всего около ста ребят. В комплект вошла тренировочная, домашняя и гостевая форма.

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#одинцовский городской округ
#футбол
#андрей иванов
#спорт
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Российская фигуристка рассказала о попытке изнасилования и суицида
17-летняя фигуристка Зинина рассказала о попытках суицида и изнасилования
16 августа 2024, 12:48

Фото: iStock/vkovalcik

Член сборной России по фигурному катанию Анастасия Зинина сообщила, что пережила три попытки суицида и одну попытку изнасилования. Также фигуристка пожаловалась на врачебную ошибку, которая едва не сделала ее инвалидом.
«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не ставшая инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки», – написала Зинина своем Instagram (признан экстремистским и запрещен в РФ).

Позже спортсменка удалила пост и пояснила, что в публикации хотела рассказать о своем личностном росте и преодолении трудностей. Также фигуристка выразила сожаление, что ее пост вызвал негативную реакцию.
«Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры речи не было», – написала позже Анастасия.

В сезоне 2022/23 Зинина завоевала бронзовую медаль на Гран-при России. В 2023 году Анастасия попала в основной состав сборной России.

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