Кубок Игоря Акинфеева собрал рекордное число детских команд

Фото: пресс-служба Минспорта МО
20 команд поборются за главный трофей традиционного детского футбольного турнира «Кубок Игоря Акинфеева», стартовавшего в Подмосковье. Церемония открытия и первые игры состоялась на стадионе «Новые Химки», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. В этом сезоне на турнир приехали команды из новых регионов России и стран СНГ.
«Идея проведения турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьёву и самому Игорю Акинфееву. Шесть лет назад всё начиналось с небольших локальных соревнований, а сегодня в них участвуют большинство ведущих детских футбольных академий, гости из сильнейших школ Казахстана и Узбекистана. Мы рады приветствовать команды из Крыма, Донецка и Луганска, которые впервые участвуют в соревнованиях. Надеюсь, этих команд станет доброй традицией», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«Нашему турниру уже шесть лет. Я счастлив, что с каждым годом нам удаётся придумать что-то новое, привлечь ещё больше детских команд, не только сохранять, но и наращивать уровень конкуренции. В этом году в соревнованиях участвует рекордное количество команд – 20. Мне самому безумно интересно следить за игрой ребят. Уверен, что интрига будет сохраняться до финальных матчей», – сказал Акинфеев.
Помимо этого, спортсменов ждут такие игровые дисциплины, как кипербол и кипербатл. Кипербол – авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой. Кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.
Финал турнира, церемония награждения и гала-матч с участием легенд профессиональных футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» состоятся на стадионе «Родина» в Химках 21 августа.
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