Шесть школьников представят Дубну на заключительном этапе Всероссийской олимпиады

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Дубненцы завоевали на Всероссийской олимпиаде школьников 23 диплома победителей и 126 дипломов призёров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Самые яркие успехи у наших учеников по таким предметам, как литература, история и география. Лидером стал лицей им. Кадышевского, учащиеся которого заработали 38 дипломов. У лицея №6 – 32 диплома», – рассказал глава городского округа Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна. Таисия Злотникова
Шестеро учащихся получили по три диплома регионального этапа олимпиады. Трое учеников завоевали по четыре диплома. Это Роман Осипов из школы №9, Даниил Дударев из школы №2 и Анна Филимонова из школы «Юна». Трижды победителями регионального этапа стали Таисия Злотникова и Мария Ершова, которые учатся в лицее №6.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна. Даниил Дударев
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна. Роман Осипов
Впереди – заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Дубну на нём будут представлять шесть учащихся по восьми предметам. Помимо Дударева, Осипова и Злотниковой, в этот список вошли Анна Алексашина, Дмитрий Гомзин и Александра Пацык.
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