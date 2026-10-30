Шестилетняя крымчанка вынесла детей из пожара

30 октября 2026, 22:59

Совфед наградил шестилетнюю крымчанку медалью за спасение детей во время пожара

Фото: istockphoto/Maxim Novoseltsev

В Москве прошла XIII торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Удостоверения и медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получили 19 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.