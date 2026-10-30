Шестилетняя крымчанка вынесла детей из пожара
В Москве прошла XIII торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Удостоверения и медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получили 19 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
Самой младшей награждённой стала шестилетняя жительница Крыма Диана Сетюхова. Пожар произошёл 4 февраля года в частном домовладении в посёлке Вольное Джанкойского района. В доме находились четверо детей в возрасте от четырёх месяцев до шести лет, родителей в этот момент не было.
Увидев огонь, Диана попыталась самостоятельно потушить возгорание, но не смогла. Тогда девочка вынесла из горящей комнаты на свежий воздух свою четырёхмесячную сестру, а затем вернулась за младшими братом и сестрой.
Благодаря действиям Дианы дети остались живы. За проявленное мужество и спасение младших родственников девочку отметили медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».
Читайте также: