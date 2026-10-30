Пожар прервал спектакль в российском театре
В Свердловском государственном академическом театре драмы эвакуировали зрителей из-за пожара. Об этом сообщает информагентство URA.RU в своем телеграм-канале.
По его данным, во время спектакля в зале выключился свет, и посетителей оперативно вывели из здания. В фойе к зрителям вышла заместитель директора театра. Она объяснила, что эвакуация связана с возгоранием на станции, а также пообещала вернуть деньги за билеты. В настоящий момент на месте работают пожарные расчеты. Информации о возможных пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске ликвидировали открытое горение в административном здании со складскими помещениями на улице Панфиловцев в Октябрьском районе. Тушение осложнялось высокой температурой и сложной конструкцией строения высотой от четырех до шести метров. Сейчас спасатели занимаются проливкой и разбором завалов.
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