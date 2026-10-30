В Орехово-Зуевском округе потушили лесной пожар

30 октября 2026, 09:14

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Возгорание произошло в лесу на расстоянии одного километра от деревни Асташково Орехово Зуевского округа. С огнём справились лесные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Пожар заметили местные жители. Они сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112».





«В тушении принимали участие пять членов лесопожарных формирований, использовались три единицы техники», — говорится в сообщении.