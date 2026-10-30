В Орехово-Зуевском округе потушили лесной пожар
Возгорание произошло в лесу на расстоянии одного километра от деревни Асташково Орехово Зуевского округа. С огнём справились лесные пожарные. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Пожар заметили местные жители. Они сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112».
«В тушении принимали участие пять членов лесопожарных формирований, использовались три единицы техники», — говорится в сообщении.Причиной возгорания оказалось нарушение правил пожарной безопасности. Ведётся розыск виновных.
В областном Комлесхозе напомнили, что поджигателей ждут крупные штрафы. Для физлиц сумма взыскания составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей.