Вооружённый мужчина ворвался в школу в Челябинске

Фото: iStock/hxdbzxy
Сегодня утром в микрорайоне Новосинеглазово Челябинска произошёл инцидент, когда вооружённый ножом мужчина вошёл в школу № 145. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По свидетельствам очевидцев, он смог прорваться в коридор учебного заведения, однако, к счастью, не успел причинить вред ученикам и сотрудникам школы.
Ситуация была быстро взята под контроль благодаря слаженным действиям охранника и физрука, которые смогли задержать нападавшего до прибытия Росгвардии. Они удерживали мужчину, пока не приехали правоохранительные органы, которые затем забрали его с собой.
В настоящее время проводится расследование инцидента, выясняются причины поведения мужчины. Школа продолжает работать в обычном режиме, а ученики и сотрудники находятся в безопасности.
Читайте также:
Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров «Киномакс»
Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич»
Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму в 200 млн рублей
Ситуация была быстро взята под контроль благодаря слаженным действиям охранника и физрука, которые смогли задержать нападавшего до прибытия Росгвардии. Они удерживали мужчину, пока не приехали правоохранительные органы, которые затем забрали его с собой.
В настоящее время проводится расследование инцидента, выясняются причины поведения мужчины. Школа продолжает работать в обычном режиме, а ученики и сотрудники находятся в безопасности.
Читайте также:
Сын Никиты Михалкова отсудил 5,6 млн рублей у сети кинотеатров «Киномакс»
Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич»
Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму в 200 млн рублей
Дарья Осипова