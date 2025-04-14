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В Киеве задержали подростков за прослушивание русского рэпа в центре города

Фото: iStock/Helios8

Фото: iStock/Helios8

В Киеве задержали подростков, которые слушали русский рэп в центре города. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что к отдыхающим под музыку молодым людям подошла местная активистка. Девушке не понравилось, что в центре украинской столицы звучат песни на русском языке, поэтому она потребовала немедленно прекратить прослушивание. Однако в ответ подростки лишь посмеялись и назло сделали музыку громче.

Такое поведение возмутило активистку, которая вызвала полицию, и парней задержали. В отношении них завели административное дело за хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте. Также с ребят потребовали извинений на камеру.

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#музыка
В США «учительница месяца» изнасиловала ученика и получила условный срок
Жительница США получила условный срок за совращение ученика
14 апреля 2025, 11:14

Фото: iStock/ alexeyrumyantsev

В США учительница, которая призналась в совращении школьника, избежала тюрьмы, сообщило издание The Chattanoogan.
31-летнюю Кейси Макграт, трудившуюся в одном из учебных учреждений округа Гамильтон штата Теннесси, взяли под стражу 18 августа 2023 года. Американка преподавала математику, ее считали одной лучших учительниц в школе, а в октябре 2021 года Макграт признали «Учителем месяца».

Расследование против педагога началось весной 2023 года. Потом ее обвинили в изнасиловании ученика «в возрасте от 13 до 18 лет». Уточнялось, что Кейси вступила в интимную связь с несовершеннолетним 1 мая 2022 года. 10 апреля Макграт признала свою вину и была приговорена к четырем годам условного срока.

Еще американку внесут в список лиц, которые совершили преступление против половой неприкосновенности. Отмечалось, что женщина являлась сотрудником школы с 2020 года.

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Повара ресторана «Урюк» и кладовщика «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме в Москве
В Москве повара «Урюка» и кладовщика «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме
14 апреля 2025, 11:12

Фото: iStock/Dzurag

Столичные полицейские задержали повара кафе-ресторана «Урюк» и кладовщика «Яндекс Лавки» за выражение сочувствия террористам. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что мужчину поймали в ходе рейдов по выявлению нелегальных мигрантов, которых решением суда должны выдворить из страны. Однако силовики решили сначала проверить их телефоны, где обнаружили признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию.

В результате подозреваемых иностранцев перевели из центра временного содержания в СИЗО. Также в отношении них возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к вступлению в организацию, признанную в России террористической.

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#полиция
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В Петербурге загорелся ангар площадью 3000 кв. м — видео
14 апреля 2025, 10:19

Фото: iStock/abadonian

В Северной столице, на улице Маршала Новикова, горит ангар площадью 3000 кв. м. Клубы чёрного дыма можно заметить за несколько километров от места происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Площадь возгорания уточняется, на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.



Ранее на электроподстанции в Оренбурге произошёл пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС России.

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#пожар
#санкт-петербург
#происшествие
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ФСБ задержала агента ГУР из Молдовы, планировавшего теракты на территории РФ
14 апреля 2025, 08:16

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Сотрудники ФСБ задержали агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который воевал на стороне ВСУ, а через Латвию привез в Россию бомбы для совершения терактов.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова Пруняну Мариуса, 2001 г.р., прибывшего по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины в Россию для организации диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.

Оказалось, что Пруняну в 2022-2023 годах принимал участие в боевых действиях в рядах ВСУ против ВС РФ под Артемовском. После этого его завербовали украинские спецслужбы. Тогда мужчина вернулся в Молдову, где начал готовиться к совершению терактов на территории РФ.

В Кишинёве мужчина встретился с представителем ГУР Минобороны Украины, который передал ему деньги. Пруняну купил себе Toyota Land Cruiser Prado. В автомобиле ему оборудовали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами, которые он должен был разместить в Волгограде и Саратове. Однако в России мужчину быстро задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

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В Нижневартовске пьяный мужчина приставал к девочкам в автобусе и обматерил их
14 апреля 2025, 04:58

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Нижневартовске пьяный мужчина приставал к девочкам в автобусе и обматерил их. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
«Автобус №9, аэропорт. Мужчина приставал и оскорблял несовершеннолетних девушек в автобусе», — говорится в сообщении.

К публикации приложено видео. На нем неадекват хватает девочек за руки и требует, чтобы с ним познакомились. К тому же пьяный оскорблял матом пассажиров. Когда те обратились к водителю, тот не стал вмешиваться и предложил гражданам разобраться самим.

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#алкоголь
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