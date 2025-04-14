В Киеве задержали подростков за прослушивание русского рэпа в центре города

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В Киеве задержали подростков, которые слушали русский рэп в центре города. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что к отдыхающим под музыку молодым людям подошла местная активистка. Девушке не понравилось, что в центре украинской столицы звучат песни на русском языке, поэтому она потребовала немедленно прекратить прослушивание. Однако в ответ подростки лишь посмеялись и назло сделали музыку громче.
Такое поведение возмутило активистку, которая вызвала полицию, и парней задержали. В отношении них завели административное дело за хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте. Также с ребят потребовали извинений на камеру.
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Такое поведение возмутило активистку, которая вызвала полицию, и парней задержали. В отношении них завели административное дело за хулиганство и распитие алкоголя в общественном месте. Также с ребят потребовали извинений на камеру.
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Анастасия Чинкова