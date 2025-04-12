В США двухлетний ребенок умер от укусов огненных муравьев

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В американском штате Джорджия медики не смогли помочь двухлетней девочке, которую покусали огненные муравьи, сообщило издание Daily Mail.
Муравьиные укусы вызвали у несовершеннолетней ужасную аллергическую реакцию. Из-за анафилактического шока у малышки появились проблемы с дыханием. Ее привезли в больницу, но там не оказалось оборудования, необходимого для работы с маленькими детьми.
Родители уверены, что девочка могла выжить, и подали в суд на врача и медсестру, пытавшихся помочь ребенку. Согласно иску, медсестра больше 20 минут медлила с инъекцией эпинефрина, которая помогает при анафилактическом шоке. Врач не провела интубацию из-за отсутствия подходящих инструментов.
Ранее сообщалось, что у части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны.
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Родители уверены, что девочка могла выжить, и подали в суд на врача и медсестру, пытавшихся помочь ребенку. Согласно иску, медсестра больше 20 минут медлила с инъекцией эпинефрина, которая помогает при анафилактическом шоке. Врач не провела интубацию из-за отсутствия подходящих инструментов.
Ранее сообщалось, что у части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны.
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Ольга Енгалычева