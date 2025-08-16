Кит набросился на дайверов и начал кусать их на глазах у шокированных туристов

16 августа 2025, 19:07

Daily Mail: в Китае кит-белуха напал на дайверов и начал кусать их за ноги

Фото: iStock/alazor

В китайской провинции Сычуань во время водного шоу в Океаническом парке Хайчан произошёл неожиданный инцидент – белый кит внезапно набросился на дайверов и начал кусать их за ноги. Об этом пишет британское издание Daily Mail.