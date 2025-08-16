Кит набросился на дайверов и начал кусать их на глазах у шокированных туристов
В китайской провинции Сычуань во время водного шоу в Океаническом парке Хайчан произошёл неожиданный инцидент – белый кит внезапно набросился на дайверов и начал кусать их за ноги. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
На опубликованных изданием кадрах видно, как морское млекопитающее в какой-то момент теряет контроль и начинает агрессивно вести себя по отношению к аквалангистам, участвующим в представлении. Туристы, наблюдавшие за происходящим с трибун, начали кричать от неожиданности и страха.
Иинцидент произошёл прямо во время публичного выступления, когда белый кит, предположительно, должен был взаимодействовать с людьми в рамках отрепетированной программы. Причины агрессивного поведения животного пока не называются.
Сведений о пострадавших пока нет – официальные представители океанариума инцидент не прокомментировали. Не исключено, что кит мог испытывать стресс или раздражение из-за условий содержания или окружающей обстановки.
Читайте также: