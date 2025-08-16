Подросток упал с матраса в море и утонул на глазах у родных
В Италии турист-подросток утонул в море на глазах у родных. Об этом сообщает Virgilio Notizie.
Трагедия произошла 15 августа на общественном пляже в городе Лидо-ди-Фермо. В тот день 15-летний Лю Цзя Чэн отдыхал вместе с отцом и дядей. Втроем они решили поплавать на резиновых матрасах: мальчик с отцом на одном, а их родственник на другом. Когда они приблизились к рифам, подросток внезапно скатился с матраса и скрылся под водой.
Дядя пытался достать племянника и сам едва не пошел ко дну. В этот момент отец мальчика взобрался на скалы, чтобы найти сына, но не смог.
Затем на место происшествия прибыли экстренные службы: скорая помощь, полиция и карабинеры. Поисково-спасательная операция охватывала все побережье. Его обследовали шесть катеров береговой охраны и пожарное судно. Спустя некоторое время водолазы нашли подростка на глубине пяти метров.
Медики пытались реанимировать Лю Цзя Чэна на протяжении 40 минут, но все усилия оказались тщетны.
