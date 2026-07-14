Подмосковным мультистобалльникам ЕГЭ выплатят по 100 тысяч рублей

14 июля 2026, 10:18

оригинал Фото: istockphoto.com/sengchoy

Выплата в размере 100 тысяч рублей положена подмосковным выпускникам, которые сдали на 100 баллов два и более предметов на ЕГЭ. В этом году на такое поощрение могут претендовать свыше 100 человек. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Этот год стал для Московской области рекордным по итогам единого госэкзамена.





«Регион показал наилучшие результаты и по количеству высших баллов на экзаменах, и по количеству ребят, сдавших на максимум сразу несколько предметов. Мультистобалльниками стали более 100 выпускников. Двое ребят набрали 400 баллов, ещё девять учеников получили по 300 баллов, а 92 выпускника стали двухсотбалльниками. Все они имеют право на выплату в размере 100 тысяч рублей», — сказал Брынцалов.