В Подмосковье начали тестировать чат-бот по профилактике школьной травли

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьёва запустили систему быстрого реагирования на сообщения о школьной травле. Пилотными стали четыре школы – в Химках, Котельниках, Красногорске и Балашихе, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
В первый учебный день нового года в рекреациях и холлах школ разместили специальные QR-коды. Отсканировав код, дети, у которых возникают конфликты в школе, смогут сообщить об этом через чат-бот «Бесконфликтная школа». Информация оттуда будет поступать в аппарат детского правозащитника, проверяться и отрабатываться вместе с психологами, педагогами и медиаторами.
Она добавила, что QR-код в каждой школе уникальный, поэтому важно сканировать его в своей образовательной организации.
Можно также получить консультацию по телефону 8 (915) 323-90-36.
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«Мы тестируем систему и ждём обратной связи от ребят – что удобно, что лучше изменить. Бот составлен на понятном каждому ребёнку языке. В его разработке вместе со специалистами Минобразования Московской области, психологов и медиаторов, участвовали дети – члены Общественного совета при уполномоченном. Некоторые моменты мы уже отработали на этой фокус-группе. Будем ждать реакцию широкого круга школьников», – сказала Мишонова.
Она добавила, что QR-код в каждой школе уникальный, поэтому важно сканировать его в своей образовательной организации.
«Родители всегда могут сами сообщить мне о случаях травли в школе. Сделать это можно по почте, телефону, в соцсетях или через форму обратной связи. Мы с коллегам стараемся подходить неформально к каждому случаю и внимательно разбираться в произошедшем. В трудных ситуациях привлекаем профессиональных медиаторов», – подчеркнула подмосковный детский омбудсмен.Обратиться к Ксении Мишоновой можно по почте upr @ mosreg. Ru или через форму обратной связи на сайте.
Можно также получить консультацию по телефону 8 (915) 323-90-36.
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Лора Луганская