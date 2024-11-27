Школе для детей в ОВЗ в Дубне подарили новое спортивное оборудование

Ярослав Викулин (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)
Новое спортивное оборудование подарил ученикам школы «Вдохновение» для детей с ограниченными возможностями здоровья в Дубне член муниципального Совета депутатов Ярослав Викулин, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В числе переданного оборудования есть велотренажёры, координационные лестницы, тренажёр для гиперэкстензии, бодибары. универсальная скамья для пресса и других упражнений, а также медболы и амортизаторы», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.Новое оборудование поможет сделать тренировки в зале лечебной физкультуры не только более эффективными, но и разнообразными и интересными для ребят. А дополнительный интерес к занятию физкультурой поможет ученикам выбрать здоровый образ жизни.
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