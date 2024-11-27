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Школе для детей в ОВЗ в Дубне подарили новое спортивное оборудование

Ярослав Викулин (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)

Ярослав Викулин (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)

Новое спортивное оборудование подарил ученикам школы «Вдохновение» для детей с ограниченными возможностями здоровья в Дубне член муниципального Совета депутатов Ярослав Викулин, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«В числе переданного оборудования есть велотренажёры, координационные лестницы, тренажёр для гиперэкстензии, бодибары. универсальная скамья для пресса и других упражнений, а также медболы и амортизаторы», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.
Новое оборудование поможет сделать тренировки в зале лечебной физкультуры не только более эффективными, но и разнообразными и интересными для ребят. А дополнительный интерес к занятию физкультурой поможет ученикам выбрать здоровый образ жизни.

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#дубна
#спорт
#депутат
#школа
#дети с инвалидностью
В Ленинском городском округе было создано 254 новых рабочих места
27 ноября 2024, 09:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

В 2024 году в секторе потребительских товаров Ленинского городского округа было создано 254 новых рабочих места и открыто 41 новое предприятие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В этом году мы открыли на территории нашего округа 41 новую организацию, из них 13 магазинов розничной торговли, 20 заведений общественного питания с общей вместимостью 732 места и 8 компаний по предоставлению бытовых услуг», — сообщила заместитель главы городского округа Виктория Морозова.
Она отметила, что с начала 2024 года в Ленинском районе активно осуществляется проект губернатора Московской области Андрея Воробьёва, направленный на приведение объектов потребительского рынка, расположенных вдоль основных дорог, в соответствие с действующими стандартами.

Кроме того, с начала года были демонтированы 25 незаконных торговых киосков и прекращена деятельность 50 стихийных торговых точек в разных частях округа.

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#ленинский городской округ
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#рабочие места
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В Ленинском округе провели модернизацию 33 контейнерных площадок
27 ноября 2024, 09:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

В Ленинском городском округе Московской области провели модернизацию 33 контейнерных площадок по просьбе местных жителей. В ходе работ были перенесены пункты сбора твёрдых коммунальных отходов, отремонтированы площадки и установлены дополнительные баки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Важно, чтобы пункты сбора твердых коммунальных отходов соответствовали всем необходимым современным требованиям. 26 площадок из 33 оборудовали местами под установку бункеров для крупногабаритных отходов. По остальным адресам обновили конструкции, расширили территории и добавили баки», — сказала заместитель главы городского округа Татьяна Калямина.
До конца первого полугодия 2025 года планируется обновить ещё 25 площадок. Эти мероприятия являются частью государственной региональной программы и направлены на снижение риска возникновения навалов мусора на площадках накопления ТКО в регионе.

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#мусор
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Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов за детей
Гаврилов: родители обязаны уплатить налоги за имущество детей до 2 декабря
27 ноября 2024, 04:49

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Родители обязаны полностью оплачивать налоги, начисленные на имущество, принадлежащее их несовершеннолетним детям. Срок уплаты имущественных налогов за 2024 год истекает 2 декабря. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Речь идет о налогах на недвижимость, транспортные средства и доходы, полученные от продажи имущества. Например, если ребенок владеет долей в квартире, купленной с использованием материнского капитала, сумма налога рассчитывается пропорционально его доле.

Родителям необходимо учитывать, что пени за просрочку начисляются уже с 3 декабря.

Некоторые категории детей, такие как дети с инвалидностью, имеют право на льготы, которые позволяют освободить от налога один объект недвижимости. Для их оформления родители могут обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться порталом ФНС.

Также следует учитывать, что в случае продажи имущества, находившегося в собственности менее определенного срока, родители обязаны подать декларацию и уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30 апреля следующего года.

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#имущество
#льготы
#налоги
#недвижимость
#родители
#фнс
#доходы
#дети
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В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплаты по больничному
27 ноября 2024, 03:57

Фото: iStock/alexialex

Депутаты Сергей Миронов и Александр Ремезков из партии «Справедливая Россия — За правду» предложили законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Сейчас государственные пособия в России не облагаются налогом, за исключением выплат по временной нетрудоспособности. Законопроект предлагает устранить это противоречие и освободить такие пособия от налогообложения.

В 2023 году общая сумма таких выплат составила около 600 миллиардов рублей, с которых гражданам пришлось заплатить подоходный налог.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что пособие по временной нетрудоспособности — это не доход, а компенсация. Она выплачивается людям, потерявшим возможность работать из-за болезни, травмы или ухода за больным членом семьи.

Депутат Ремезков отметил, что обложение налогом таких выплат уменьшает и без того сокращенные доходы людей.

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#налог
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Схема с украденной картой: как мошенники вводят покупателей в заблуждение
Бастрыкина: аферисты на людях обманом обналичивают деньги с ворованных карт
27 ноября 2024, 03:39

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Мошенники снова начали активно использовать схему обмана на кассе, предупредила маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в интервью агентству «Прайм».
Жертвой может стать покупатель, который собирается оплатить товар наличными.

Мошенник, выглядящий неприметно, просит помочь ему получить наличные, ссылаясь на отсутствие банкомата поблизости. Он предлагает оплатить его покупку картой в обмен на деньги.

На первый взгляд схема кажется безопасной, но карта, как правило, оказывается украденной.

Проблема в том, что оплата украденной картой привязывается к покупателю, который согласился помочь. Лицо попадает на камеры, и потом именно ему придется доказывать свою непричастность.

Маркетолог Бастрыкина советует не соглашаться на подобные просьбы как в магазине, так и в интернете.

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В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с БПЛА

ФСБ рассекретила документы о зверствах латышских карателей во время Великой Отечественной войны
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#интервью
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В Башкирии перепутали самолет Ан-2 с БПЛА
РБК: атаки беспилотника на Салават не было, БПЛА перепутали с самолетом Ан-2
27 ноября 2024, 02:53

Фото: iStock/ Oselote

В Башкирии информация об атаке беспилотника на город Салават оказалась ошибочной. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в экстренных службах, объект, принятый за дрон, оказался самолетом Ан-2.
В пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что угрозы атаки дронов на город не было.

Аэропорт Уфы работает в штатном режиме, сообщили представители воздушной гавани. Ранее источники в СМИ, включая ТАСС и РБК, опубликовали данные о возможной угрозе, которая впоследствии не подтвердилась.

«Радио 1» передавало, что средства ПВО отражают атаку беспилотников над Салаватом в Башкирии.

Ночью 3 ноября в Башкирии из-за подрыва поезда с каменным углем с рельсов сошло 22 вагона.

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#пво
#башкирия
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#беспилотник
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ФСБ рассекретила документы о зверствах латышских карателей во время Великой Отечественной войны
ФСБ опубликовала архивные данные о зверствах латышских карателей 80 лет назад
27 ноября 2024, 02:09

Фото: iStock/FooTToo

ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о преступлениях латышских карательных батальонов, действовавших на оккупированных территориях Белоруссии во время Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
Формирования, созданные гитлеровскими властями в Латвии, отличались жестокостью, участвуя в расправах над мирным населением, уничтожении деревень и охране концлагерей.

Среди рассекреченных материалов — свидетельства бывшего карателя Яниса Апсе, задержанного контрразведкой «Смерш» в 1945 году. Апсе признался в участии в карательных операциях, включая массовые убийства женщин и детей.

«Во время моего участия в истреблениях нами было убито около тысячи человек партизан, а также примерно до одной тысячи детей и женщин... Во время прочески лесов и деревень мало убивали партизан, а больше всего брали живьем, а затем загоняли женщин и детей в бункеры, где уничтожали гранатами», — рассказывал Апсе на допросах.
По информации РИА Новости, ФСБ также опубликовала документ, где приводятся ужасающие цифры: в Дрисском районе Белоруссии каратели уничтожили 177 населенных пунктов и сожгли более 15 тысяч человек.

Рассекреченные документы раскрывают не только масштабы преступлений, но и свидетельствуют о попытках карателей избежать наказания: после поражения немецко-фашистских войск многие латышские добровольцы скрывались или уходили с отступающими немецкими частями. Некоторых призывали в Красную армию, где их деятельность раскрывалась в ходе расследований.

Зверства, совершенные латышскими карателями, классифицируются как военные преступления и преступления против человечности.

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#нацизм
#великая отечественная война
#латвия
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Госдума обсудит отмену платы за среднее профессиональное образование
Володин: нужно сделать среднее профессиональное образование бесплатным
27 ноября 2024, 01:15

Фото: iStock/Rawpixel

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среднее профессиональное образование в России должно стать бесплатным. Об этом он сообщил журналистам перед «Правительственным часом», который пройдет в Госдуме в среду, передает РИА Новости.
На заседании планируется обсудить вопросы коммерциализации среднего технического образования: в некоторых регионах доля платных образовательных учреждений уже превышает 50%.

Володин отметил, что на заседании выступят министр труда, заместитель министра экономического развития, глава Минпросвещения и другие представители власти.

Также будут обсуждаться вопросы, связанные с отменой необходимости сдачи ОГЭ для поступления в средние профессиональные учреждения. По его мнению, это позволит учащимся быстрее получить востребованные рабочие специальности и устранить кадровый дефицит.

Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты будут настаивать на бесплатном обучении, чтобы образование стало доступным для всех.

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Эмир Кустурица объявил о планах получить гражданство России
26 ноября 2024, 20:52

Эмир Кустурица (фото: kremlin.ru)

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица сообщил, что собирается получить гражданство России.
Он отметил, что уже считает себя россиянином, но хочет получить российский паспорт, чтобы снимать фильмы в стране.

В беседе с «Московой 24» он посетовал, что Россия и Сербия мало сотрудничают в области культуры, хотя жители обоих государств являются представителями близких культур.

В настоящее время у Кустурицы есть сербское и французское гражданства.

Ранее режиссёр заявлял, что Западу не удастся отменить русскую культуру. И тогда же сообщил о планах снять фильм в России. Картина «Как я не снял «Преступление и наказание» будет рассказывать о режиссёре, желающим создать собственный фильм. Однако деньги на съёмки он может получить только у богача и взамен на убийство его жены.

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