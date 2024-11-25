В Дубне на уборку последствий снежного циклона вывели более 40 единиц техники

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Более 70 коммунальщиков и свыше 40 единиц техники круглосуточно работали в Дубне для ликвидации последствии циклона «Каэтано», который принёс в столичный регион мокрый снег, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ночь с пятницы на субботу коммунальщики приступили к расчистке дворов, улиц, автобусных остановок и подходов к учреждениям социальной сферы. В среднем за день коммунальщикам удавалось очистить более 60 км автомобильных и дворовых дорог», — рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Отмечается, что в этом году в Дубне не были заключены контракты с подрядчиками на уборку улиц, все работы проводятся силами муниципального бюджетного учреждения «ЖКУ». С начала года автопарк коммунальщиков пополнился десятью единицами техники: для уборки было закуплено два экскаватора-погрузчика, три «Газели», два мини-погрузчика, один самосвал и два трактора.
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Лев Каштанов