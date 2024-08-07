В Бронницах капитально отремонтируют школу искусств

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание школы искусств, расположенное в Пионерском переулке в Бронницах, планируют капитально отремонтировать, в настоящее время подряд на проведение ремонтных работ выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика будет входить выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту здания школы искусств и поставка всего оборудования, необходимого для функционирования этого объекта», — говорится в сообщении.Школа искусств была построена в 1994 году, общая площадь здания составляет более 762 квадратных метров. Завершить капитальный ремонт планируется в 2025 году.
Читайте также:
Новый стадион школы №1 в Дубне будет готов к началу учебного года
В Чехове отремонтируют плотину на реке Бобровка
Капремонт подмосковной гимназии им. Подольских курсантов завершат через год
Лев Каштанов