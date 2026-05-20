Школы Новосибирска могут сами выбирать музыкальное сопровождение для выпускных

20 мая 2026, 14:19

Образовательные учреждения Новосибирской области будут самостоятельно выбирать музыкальное сопровождение для последнего звонка и выпускных вечеров. Об этом рассказали в региональном Министерстве образования.





По данным Om1 Новосибирск, в ведомстве отметили, что не располагают информацией, какие композиции школы выберут для проведения своих мероприятий. Учреждения имеют право сами выбирать песни.





«Вопрос использования музыки иностранных авторов на последнем звонке и на выпускном вечере относится к полномочиям образовательных организаций», — сообщили в министерстве.