В Подмосковье со следующего года увеличат социальные выплаты

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Размер социальных выплат в Московской области будет увеличен с 1 января 2025 года в связи с увеличением прожиточного минимума на пять с половиной процентов, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В нашем регионе около 500 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума. С нового года будет размер единого пособия на детей, доплата к пенсии, социальная помощь, выплата на детей-сирот и многие другие выплаты», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.В министерстве отметили, что в 2025 году в Московской области прожиточный минимум на душу населения будет составлять 19 тысяч 302 рубля, для трудоспособных людей — 21 тысячу 39 рублей, для детей — 18 тысяч 723 рубля, для пенсионеров — 16 тысяч 600 рублей.
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