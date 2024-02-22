Школьный корпус на 200 мест в Чехове планируют построить с опережением графика

Фото: пресс-служба правительства МО
Пристройку к школе №3, рассчитанную на 200 учеников, возводят в городском округе Чехов, работы планируется раньше первоначально установленного срока. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«По плану ввод (нового корпуса в эксплуатацию — прим. ред.) состоится к 1 сентября 2025 года. Но мы со строителями сдвигаем график, чтобы, как минимум, в первом квартале 2025 года у детей была возможность учиться в первую смену», — сказал Собакин.В настоящее время строительная готовность нового корпуса составляет 1,4%.
Читайте также:
В округе Чехов построят и реконструируют более 20 пунктов электроснабжения
Назван срок завершения благоустройства лесопарка в Чехове
Воробьёв пообещал, что долгожданная школа в Павловской Слободе откроется 1 сентября
Лев Каштанов