Школьник из Ингушетии устроил гонки на папиной «Гранте»
Подросток из Ингушетии решил устроить тест-драйв на автомобиле отца — седане Lada Granta, пишет Mash Gor.
Юный гонщик прокатился по улице Аушева в поселке Сурхахи, пока полицейские не заметили машину и попросили ее остановить через громкую связь. Вместо остановки школьник лишь увеличил скорость и продолжил движение.
Позже выяснилось, что за рулем сидел несовершеннолетний сын владельца авто. За нарушение правил дорожного движения отцу выписан штраф.
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