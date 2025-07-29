«Соседи поддержали»: В Подмосковье пенсионер избил лопатой питбайкера, мешавшего ему шумом

29 июля 2025, 17:55

В Подмосковье пенсионер, вооружившись черенком от лопаты, избил питбайкера

Фото: Istock/Pipat Yapathanasap

Инцидент произошёл в городском округе Черноголовка Московской области. 56-летний мужчина, устав от шума мотоциклов, напал и серьёзно избил одного из гонщиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.