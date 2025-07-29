«Соседи поддержали»: В Подмосковье пенсионер избил лопатой питбайкера, мешавшего ему шумом
Инцидент произошёл в городском округе Черноголовка Московской области. 56-летний мужчина, устав от шума мотоциклов, напал и серьёзно избил одного из гонщиков. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Происшествие, закончившееся избиением, случилось в деревне Афанасово-3. Местный житель, увидев двоих подростков на питбайках, с размаху ударил одного из них деревянным черенком от лопаты. Из-за неожиданного удара питбайкер не справился с управлением и влетел в припаркованное авто. Однако агрессор подошёл и нанёс мотоциклисту ещё несколько ударов по телу.
У потерпевшего диагностировали перелом левой руки и ушибы, а в отношении нападавшего заведено уголовное дело о причинении вреда средней тяжести. Выяснилось, что причиной нападения стала накопившаяся злоба на мотоциклистов, которые извели всю округу шумом моторов. Отмечается, что соседи нападавшего мужчины не считают, что он был неправ.
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