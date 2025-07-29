Достижения.рф

Хакеры атаковали сайты Почты России, столичных клиник и аптек

Фото: iStock/tanyss

Сайт «Почта России» временно перестал открываться, а посетители сообщили о проблемах с загрузкой страниц, пишет Mash.



Параллельно атака затронула сеть медицинских центров «Семейный доктор»: онлайн-запись стала невозможна, врачам пришлось вести документацию вручную.

Нарушения коснулись и двух аптечных сетей столицы — кассовые аппараты вышли из строя, персонал отправлен домой, а работа приостановлена.

Напомним, хакеры сообщили о взломе систем «Аэрофлота». В результате были отменены 42 рейса.

Виктория Иванченко

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