Хакеры атаковали сайты Почты России, столичных клиник и аптек
Сайт «Почта России» временно перестал открываться, а посетители сообщили о проблемах с загрузкой страниц, пишет Mash.
Параллельно атака затронула сеть медицинских центров «Семейный доктор»: онлайн-запись стала невозможна, врачам пришлось вести документацию вручную.
Нарушения коснулись и двух аптечных сетей столицы — кассовые аппараты вышли из строя, персонал отправлен домой, а работа приостановлена.
Напомним, хакеры сообщили о взломе систем «Аэрофлота». В результате были отменены 42 рейса.
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