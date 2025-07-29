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В Краснодарском крае местные жители задержали подозреваемого в педофилии

В Краснодарском крае нашли подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки
Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

В Лабинском районе местные жители нашли предполагаемого насильника по ориентировке. Мужчину подозревают в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом информируют местные Telegram-каналы.



Согласно информации следствия, преступление было совершено в станице Ереминской Лабинского района. Мужчина напал на 14-летнюю девочку и изнасиловал ее.

Подозреваемым является уроженец Курганинского района. Сотрудники правоохранительных органов полагали, что он может скрываться в Курганинском районе, однако в итоге его нашли в Лабинском.

Ранее сообщалось, что ​владельца аттракционов из Новочеркасска подозревают в распространении порно с несовершеннолетними. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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