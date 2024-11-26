«Щит нашей родины»: в ГД охарактеризовали ракету «Орешник»

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Ракета «Орешник» является щитом России, и именно тем оружием, которое поддерживает мир во всем мире. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«А также поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса «Орешник»: инженеров, рабочих, ученых, это щит нашей Родины, оружие, которое поддерживает мир во всем мире. Коллеги, давайте им выскажем слова благодарности и нашу поддержку!» — сказал Володин.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что 19 ноября Украина атаковала объекты в Курской и Брянской областях, используя американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В ответ Россия нанесла удар по крупному промышленному объекту в Днепропетровске, связанному с производством вооружений.
Во время этой атаки также были проведены испытания российской системы «Орешник» с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты в безъядерной модификации.
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