Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Володин пообещал более мощный ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

Володин пообещал более мощный ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Россия даст «более мощный ответ» на удары ВСУ американскими и британскими дальнобойными ракетами по военным объектам на территории Курской и Брянской областей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.


Он подчеркнул, что данное президентом США Джо Байденом разрешение украинским военным использовать западное дальнобойное оружие для поражения целей на территории России подтверждает, что против Москвы воюет весь альянс НАТО.

Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с началом использования ВСУ дальнобойных ракет. По его словам, в результате ударов таким оружием по Курской и Брянской областям пострадали мирные жители.

Читайте также:

В Минобороны раскрыли подробности удара «Орешником» по Украине

ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетой «Орешник»: для каких стран опасно оружие, в чем его неуязвимость, реакция Запада

Forbes: Российский «Орешник» доставил до цели все свои боеголовки
#вячеслав володин
#россия
#украина
#вс рф
#ракета
#сво
МВД Британии о запуске «Орешника»: Лондон будет продолжать поддерживать Киев
22 ноября 2024, 17:09

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Глава МВД Британии Иветт Купер в ответ на заявление Владимира Путина о запуске новейшей ракеты средней дальности «Орешник» сказала, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву, передала The Standart.
«В заявлениях России нет ничего нового, и Великобритания также ясно дала понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте», — обратила внимание глава Министерства внутренних дел королевства.

Иветт Купер отметила, что Великобритания продолжит поставки Украине оружия и техники, «несмотря ни на что».

Ранее во время пресс-конференции министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил мнение, что Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Глава киевского режима сразу же преступил к обвинению своих союзников в том, что они оставляют его без оружия во время эскалации конфликта и действий российской стороны, подчеркнул Лавров.

Читайте также:

Володин пообещал более мощный ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

Миронов: Выступление Путина и испытание «Орешника» — исчерпывающий ответ Западу

Аналитик Сивков объяснил преимущества «Орешника»
#сергей лавров
#мнение
#министр
#великобритания
#поставки
#украина
#владимир зеленский
#владимир путин
#россия
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский испугался ответа России на применение дальнобойных ракет, заявил Лавров
22 ноября 2024, 16:37

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
По словам министра, реакцией Зеленского на ответные удары ВС РФ стал страх. Он сразу же начал обвинять своих союзников в том, что они оставляют его без оружия во время эскалации конфликта и действий российской стороны.

Лавров отметил, что Зеленскому будет полезно находиться поближе к реальности и ощущать всё происходящее на собственной шкуре.

Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с применением ВСУ дальнобойного оружия для нанесения ударов по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на эти удары была выпущена новейшая баллистическая ракета «Орешник», которая поразила здание крупного оборонного предприятия в Днепропетровске.

Читайте также:

Володин пообещал более мощный ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

«Пугающая эскалация»: Шольц оценил удар российским «Орешником»

В Раде указали на неспособность Украины ответить на применение «Орешника»
#сергей лавров
#владимир зеленский
#россия
#украина
#оружие
#конфликт
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео удара ВС РФ по ВСУ авиабомбой ФАБ-1500 в Курской области
22 ноября 2024, 16:04

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Российские лётчики атаковали скопление военнослужащих ВСУ, применив полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. Это произошло в Курской области.
Видеозапись сокрушительного удара опубликовал телеграм-канал Russian Aviation. На отснятых кадрах можно увидеть, как на месте падения смертоносного снаряда возникает яркий огненный шар, после чего в небо поднимается грибовидное облако дыма. Если смотреть внимательно, можно увидеть даже лёгкое дрожание воздуха в тех местах, где расходится ударная война.

Точное место применения ФАБ-1500 не сообщается, так же как и нет пока официальной информации о применении боеприпаса и понесённых в связи с этим потерях противника. Корреспонденты телеграм-канала сообщили только, что удар был нанесён по пункту временного размещения ВСУ на Курском направлении.





Читайте также:
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом

Офицер ВСУ пожаловался на серьёзные проблемы из-за ударов российских авиабомб

Удар ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области, наступление ВС РФ на Купянск: последние новости СВО

#война
#небо
#всу
#удар
#бомба
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия поставит Украине четыре тысячи беспилотников с ИИ
22 ноября 2024, 16:04

Фото: iStock/andriano_cz

Германия отправит Украине четыре тысячи автономных беспилотников, использующих искусственный интеллект. Такое решение властей вызвало острую реакцию у противников роботов-убийц, сообщает газета Times.
Ранее на сайте правительства Германии появились сведения о подготовке к поставке на Украину управляемых ракет AIM-9L, двух многофункциональных радиолокационных станций TRML-4D, четырёх тысяч боевых беспилотников и 361 разведывательного дрона Songbird. Поставки должны осуществиться в ближайшие несколько недель.

После опубликования данного документа обострились дискуссии, касающиеся конкретно автономных беспилотников, оснащённых искусственным интеллектом. Такие дроны могут самостоятельно определять цели для совершения атак, в связи с чем критики таких технологий назвали их вооружёнными версиями роботов-убийц.

В настоящее время, пишет газета, решение о поражении намеченной цели с помощью дрона принимает его оператор. Однако некоторые эксперты обеспокоены тем, что гонка вооружений может привести к появлению на линии боевого соприкосновения полностью самостоятельных беспилотников.

Читайте также:

Меркель объяснила важность контактов с Путиным

«Пугающая эскалация»: Шольц оценил удар российским «Орешником»

Бундесвер подготовил план операции «Германия» на случай войны с Россией
#германия
#украина
#поставки
#беспилотник
#искусственный интеллект
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диверсанты ВСУ пытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев
22 ноября 2024, 15:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Диверсанты ВСУ попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев с Украины, однако на блокпосту у них заметили оружие, после чего началась перестрелка, пишет Mash.
По данным издания, все произошло в среду, 20 ноября. Диверсанты ехали на автобусе. На блокпосту в посёлке Приазовский они остановились, а один из российских военных заметил у них оружие, которое боевики прятали в сумках под сиденьями. Тогда боец ВС РФ подал сигнал, после чего по микроавтобусу открыли огонь.

Два диверсанта были ликвидированы на месте, остальные начали отстреливаться. В итоге четыре человека смогли скрыться в лесопосадках у Мелитополя. В настоящее время ведутся их поиски. Диверсанты одеты в гражданскую одежду и вооружены укороченными автоматами.

Читайте также:

Медик ВСУ раскрыла, из-за чего Украина потеряет Донбасс

Зеленский готов идти на уступки для завершения конфликта на Украине

Боец ВС РФ рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
#оружие
#поиски
#украина
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров: в спецназе «Ахмат» состоят командир Хохол и «кореец Дима»
22 ноября 2024, 15:34

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

В спецназе «Ахмат» есть командир с позывным Хохол и «кореец по имени Дима». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Глава республики заявил, что командир спецназа «АХМАТ», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов нашёл виновного в панике западных стран и СМИ по поводу добровольцев из Северной Кореи, которые якобы прибыли в Курскую область для участия в СВО. Всё дело лишь в одном корейце, которого зовут Дима. Он является уроженцем Сахалина и состоит в спецназе «Ахмат».

Также Кадыров рассказал о том, что командиром одного из отрядов батальона является украинец по национальности. Он имеет позывной Хохол.

Читайте также:

«Весь Запад содрогнется от страха и безысходности»: реакция Кадырова на удар «Орешника»

Кадыров опубликовал кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ в Курской области одним ударом

«Живой щит»: глава Чечни обвинил ВСУ в укрытии за гражданскими
#рамзан кадыров
#минобороны рф
#сво
#вс рф
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Миронов: Выступление Путина и испытание «Орешника» — исчерпывающий ответ Западу
22 ноября 2024, 15:31

Сергей Миронов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что вчерашнее выступление президента России Владимира Путина и испытание ракеты «Орешник» являются исчерпывающим ответом всем странам, которые пытались принизить нашу страну.
Он выразил уверенность в том, что при этом населению не стоит переживать по поводу ужасов ядерной войны, так как Россия сумеет предупредить всё самое страшное.

«Выступление Владимира Путина и испытание «Орешника» — это исчерпывающий ответ всем, кто хотел обскакать Россию на «лестнице эскалации». В нашей решимости и техническом превосходстве заключается наша сильная позиция, с которой мы готовы обсуждать глобальную безопасность с США после нашей неизбежной победы на Украине», — прокомментировал в беседе с RT Миронов.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира путина 21 ноября, отметил, что действия стран Запада, поставляющих ракеты, в том числе дальнобойные, Украине, не останутся без реакции России. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Интерфакс», Песков отметил, что никаких контактов российского лидера с американской администрацией и президентом США Джо Байденом после вчерашнего обращения не было.

Ранее аналитик, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что новая ракета средней дальности «Орешник» способна бить по целям с высокой точностью, а её подлётное время измеряется минутами.

Читайте также:

Аналитик Сивков объяснил преимущества «Орешника»

Песков анонсировал совещание Путина в пятницу вечером

Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойном оружии с жалобой ребёнка
#сша
#россия
#безопасность
#обращения
#ракета
#дмитрий песков
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Сивков объяснил преимущества «Орешника»
22 ноября 2024, 15:16

Фото: iStock/aapsky

Аналитик, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что новая ракета средней дальности «Орешник» способна бить по целям с высокой точностью, а её подлётное время измеряется минутами.
«Мы создали свою ракету средней дальности, которая идёт по баллистической траектории. Мы имеем возможность наносить удары с подлётным временем, измеряемым несколькими минутами до назначенных целей с очень высокой точностью», — прокомментировал в беседе с RT Сивков.

До этого политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков прокомментировал вчерашнее обращение президента России Владимира Путина, отметив, что российский лидер сделал особый упор на то, что в мире нет ни одной системы ПВО, которая могла бы противостоять ракетам «Орешник».

«Президент РФ дал понять, что в случае следующего подобного удара со стороны ВСУ и Запада Россия может ответить ударами по центрам принятия решений. Целями будут точно не Львов или Варшава, не Берлин и не Киев, а именно столицы англосаксов. На Западе должны понимать, если они ещё раз осмелятся по нам ударить дальнобойными ракетами, то начнётся неконтролируемая эскалация, способная перерасти в третью мировую войну», – приводит «Петербургский дневник» слова Кочеткова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в пятницу, 22 ноября, проведёт совещание.

Читайте также:

Песков анонсировал совещание Путина в пятницу вечером

Захарова сравнила заявление Зеленского о дальнобойном оружии с жалобой ребёнка

Трампу предрекли новый статус-кво после удара «Орешником»
#россия
#владимир путин
#президент
#совещание
#заявление
#политолог
#лидер
#всу
#песков
#рф
#пво
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: Российские военные освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР
22 ноября 2024, 15:14

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали военнослужащие войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, на этом участке российскими войсками были освобождены населённые пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка и Ильинское. Также части ВС РФ отразили 68 контратак противника.

За последнюю неделю потери ВСУ на этом направлении составили свыше 2 860 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» американского производства, 17 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра (БТР) М113 производства США, шесть украинских бронемашин «Казак», американскую MaxxPro и Kipi производства Турции, 19 автомашин и 36 орудий полевой артиллерии.

Читайте также:

Стало известно об успехах ВС РФ в районе Макеевки

Взвод ВСУ подорвался на собственных минах в Курской области

ВС РФ зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища
#сша
#машины
#всу
#вс рф
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате