Володин пообещал более мощный ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)
Россия даст «более мощный ответ» на удары ВСУ американскими и британскими дальнобойными ракетами по военным объектам на территории Курской и Брянской областей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что данное президентом США Джо Байденом разрешение украинским военным использовать западное дальнобойное оружие для поражения целей на территории России подтверждает, что против Москвы воюет весь альянс НАТО.
Накануне вечером президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением в связи с началом использования ВСУ дальнобойных ракет. По его словам, в результате ударов таким оружием по Курской и Брянской областям пострадали мирные жители.
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Анастасия Чинкова