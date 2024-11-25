Володин: Поступает много обращений о чрезмерной загруженности школьников

Вячеслав Володин (Фото:kremlin.ru)
От родителей школьников поступает много обращений, в которых он жалуются, что их дети проводят за учёбой по 8-10 часов в день. Конечно, такая нагрузка является чрезмерной.
Об этом в своём телеграм-канале написал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По данным экспертов, 70-80% детей испытывают постоянную усталость от процесса обучения. Это не лучшим образом сказывается на их здоровье, отметил он. Кроме того, при такой занятости у школьников практически не остаётся времени на свои увлечения и живое общение со сверстниками.
Среди факторов, влияющих на нагрузку детей, спикер нижней палаты российского парламента назвал постоянное усложнение школьной программы, перегруженное расписание — порой до восьми уроков в день, объём и сложность домашних заданий, работу над индивидуальными проектами. Каждый третий школьник в России учится по субботам, заключил Володин.
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Александр Бойцов