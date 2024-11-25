Володин: Поступает много обращений о чрезмерной загруженности школьников

В 2020 году в Московской области был запущен проект по мониторингу объектов культурного наследия с использованием приложения «Проверки Подмосковья». С тех пор провели более 280 тысяч проверок, из которых около 66 тысяч приходится на текущий год, сообщает Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.