В Госдуме раскрыли, что УК обязана менять бесплатно в квартирах жильцов
Управляющая компания (УК) обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов, если они не имеют кранов или вентилей, поскольку такие приборы считаются частью общедомовой системы отопления. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Некоторые предметы в вашей квартире могут быть признаны общедомовым имуществом. Например, радиаторы отопления. Если на них нет специальных кранов или вентилей для индивидуального отключения без перекрытия всего стояка, то эти батареи являются частью общедомовой системы. Поменять такую батарею обязана управляющая компания, отметил Свищев.
Парламентарий сослался на решение Верховного суда РФ от 2009 года, которое подтверждает эту обязанность. По его словам, эта правовая позиция остается в силе и сегодня, на нее продолжают ссылаться суды по всей стране. Свищев подчеркнул, что выполнение этой обязанности не зависит от решений, принятых на общем собрании собственников.
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