В Госдуме раскрыли, что УК обязана менять бесплатно в квартирах жильцов

17 июля 2026, 11:53

Депутат Свищев: УК должна бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах

Фото: iStock/almaphoto

Управляющая компания (УК) обязана бесплатно менять радиаторы отопления в квартирах жильцов, если они не имеют кранов или вентилей, поскольку такие приборы считаются частью общедомовой системы отопления. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).