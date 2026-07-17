«Выделиться на рынке труда»: лингвист назвала перспективный язык для изучения

17 июля 2026, 12:13

Лингвист Калинина: знание арабского языка позволит выделиться на рынке труда

Одним из наиболее перспективных для изучения школьниками на сегодняшний день является арабский язык. Так считает директор лингвистического центра «Юниверс Лэнгвич» Наталья Калинина.





По словам эксперта, ученики действительно могут освоить базовые знания арабского языка в рамках школьной программы. Все зависит от количества занятий и возраста детей. Однако она предупредила, что этот язык довольно сложный для русскоговорящего человека. Она пояснила, что арабский пишется справа налево, буквы могут менять форму в зависимости от положения в слове, при этом большинство гласных обозначается специальными знаками. Также ученикам придется освоить звуки, которых вовсе нет в русском языке.



Калинина уточнила, что основной особенностью арабского является наличие большого числа диалектов. При этом в школах преподают современный литературный, который используют в новостях, на телевидении и в документах.



Так, по ее словам, для общения на арабском достаточно примерно 2000–3000 слов, поскольку в языке богатая система корней. То есть, понимая один корень, можно догадаться о значении целой группы слов. Лингвист отметила, что русскоговорящим освоить арабский язык легче, чем англоязычным, поскольку мы готовы к разнообразным изменениям слов и понимаем свободный порядок слов.





«Русскому человеку значительно легче освоить арабское произношение, чем, например, японцу. В русском языке уже есть такие звуки, как "х", "ж", "ш" и "щ". Также русские спокойно воспринимают длинные слова. Поэтому длинные арабские формы не вызывают такого страха. Русскоговорящие люди уже привыкли к сложным окончаниям, спряжениям, категориям рода и свободному порядку слов», — пояснила Калинина в разговоре с Om1 Новосибирск.