Названы неочевидные плюсы частого употребления арбузов
Арбузы являются полезными для суставов и защищают кожу от появления пигментных пятен. Об этом сообщили эксперты издания Health.
Арбузы, как и любые другие ягоды, содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и полезны для суставов, профилактики рака, болезни Альцгеймера, диабета и заболеваний сердца. Однако у этих плодов есть и другие преимущества. По словам экспертов, в арбузах содержится L-цитруллин, который способствует расслаблению сосудов и повышению физической выносливости.
Кроме того, арбузы положительно влияют на состояние кожи. Благодаря витаминам А и С, они придают коже здоровый вид, а ликопин предотвращает появление пигментных пятен и других повреждений, вызванных солнечным излучением.
Эксперты считают, что арбуз — это идеальный летний перекус. Он состоит из воды на 95%, что помогает восполнить дефицит жидкости. Сладкий вкус арбуза делает его отличной заменой более калорийным и жирным десертам.
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