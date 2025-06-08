«Дебил в рясе»: Российский генерал извинился за оскорбление священника

08 июня 2025, 02:11

Генерал Алаудинов извинился перед священником за оскорбительные слова о дебилизме

Апти Алаудинов (Фото: кадр видео Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов принес извинения священнослужителю, в адрес которого ранее допустил оскорбительное высказывание «дебил в рясе». Видеообращение с извинениями Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.





Как следует из обращения, Алаудинов признал недопустимость своих слов в адрес отца Гавриила.





«Скажу честно: может быть, как кавказец, из-за возраста я не должен был его оскорблять. Эту критику я воспринимаю правильно. Чисто из-за его возраста я извиняюсь перед ним», — заявил он на видео.