«Дебил в рясе»: Российский генерал извинился за оскорбление священника
Генерал Алаудинов извинился перед священником за оскорбительные слова о дебилизме
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов принес извинения священнослужителю, в адрес которого ранее допустил оскорбительное высказывание «дебил в рясе». Видеообращение с извинениями Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.
Как следует из обращения, Алаудинов признал недопустимость своих слов в адрес отца Гавриила.
«Скажу честно: может быть, как кавказец, из-за возраста я не должен был его оскорблять. Эту критику я воспринимаю правильно. Чисто из-за его возраста я извиняюсь перед ним», — заявил он на видео.При этом Алаудинов уточнил, что священник, назвавший ислам «неправильной» верой, не должен был так поступать. По его мнению, это вносит раскол среди мусульман в сложное время.
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