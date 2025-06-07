В России хотят ужесточить контроль за деятельностью медицинских блогеров

07 июня 2025, 02:06

Депутат Дрожжина: деятельность медицинских блогеров в РФ требует регулирования

Фото: iStock/gorodenkoff

Деятельность медицинских блогеров требует введения регулирующих мер, включая возможную обязательную маркировку их контента. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.





По мнению парламентария, ключевой проблемой является отсутствие проверки компетенций у блогеров: любой человек может выдавать себя за эксперта, не имея профильного образования или лицензии.



Это создаёт серьёзные риски — от распространения недостоверной информации до прямого вреда здоровью, особенно для уязвимых групп (подростков, пожилых людей, хронических больных).





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«Важна не цензура, а система прозрачности. Например, можно ввести обязательную маркировку медицинского контента: указывать, имеет ли автор профильное образование, есть ли у него лицензия, одобрены ли его рекомендации Минздравом России или профессиональным медицинским сообществом», — поделилась Дрожжина.