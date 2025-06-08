В Москву прибыл отец Илона Маска для обсуждения искусственного интеллекта

08 июня 2025, 11:20

Отец Илона Маска посетил Москву для участия в «Форуме будущего 2050»

Фото: Правительство России

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050». Об этом сообщают «Известия» в своём Telegram-канале. Мероприятие пройдет в столице с 9 по 10 июня на территории кластера «Ломоносов» в Москве. Маск-старший выступит на нём в качестве спикера.





Среди участников форума будут глава МИД Сергей Лавров, депутаты Пётр Толстой и Сергей Миронов и приглашенный Эррол Маск. Они обсудят освоение Марса, идеологию России и развитие искусственного интеллекта.



Маск в беседе с журналистам отметил, что со стороны его сына было огромной ошибкой начать конфликт с президентом США Дональдом Трампом.



«Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее», — подчеркнул Маск-старший.