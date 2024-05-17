В семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Искусственные неровности восстановили на дорогах в Серебряных Прудах, Долгопрудном, Лосино-Петровском, Котельниках, Дзержинском, Рузском и Одинцовском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, «лежачие полицейские» были отремонтированы на дороге в посёлке Горбово Рузского округа, на Нагорной улице в Лосино-Петровском, на проспекте Пацаева и улице Павлова в Долгопрудном, на Дзержинском шоссе в Котельниках и Петровском шоссе в Одинцове, а также на улице Октябрьская в Серебряных Прудах и Угрешской улице в Дзержинском», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что искусственные неровности предназначены для того, чтобы водители снижали скорость. Эти конструкции устанавливают рядом с социально значимыми объектами, а также в местах с риском ДТП, где водители регулярно проезжают быстрее, чем это разрешено.
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Лев Каштанов