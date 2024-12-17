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Прививку от гриппа сделали более 38 тыс. жителей Каширы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Свыше 38 тысяч человек вакцинировались от гриппа в городском округе Кашира в рамках сезонной прививочной кампании, которая проходила с конца августа до начала декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«В ходе кампании привились 38 тысяч 50 человек, из них 28 тысяч взрослых и 10 тысяч 50 детей. Прививки делали вакцинами «Гриппол плюс», «Флю-М», «Совигрипп» и «Совигрипп-Ультрикс», разработанными для защиты от актуальных штаммов вируса», — сказала эпидемиолог Каширской больницы Камила Хызырова.
Она добавила, что в числе первых вакцинацию от гриппа прошли работники учреждений здравоохранения и образования, предприятий торговли и транспорта, коммунальной и социальной сфер, а также государственные служащие.

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#здравоохранение
#медицина
Строительная готовность комплексной поликлинике в Королёве превысила 10%
17 декабря 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику на тысячу посещений в смену с отделениями для взрослых и детей, а также с травматологическим пунктом возводят на улице Циолковского в Королёве, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 10%, завершить работы планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся общестроительные работы, в них заняты 45 человек, используется шесть единиц техники. Строительство идёт в соответствии с графиком, отставаний нет, все стройматериалы в наличии», — цитируются в сообщении слова начальника участка Дмитрия Андреева.
Согласно плану, общая площадь поликлиники будет составлять свыше 17 тысяч квадратных метров. Взрослое отделение за смену сможет принять 600 пациентов, детское — 300, а травмпункт рассчитан на 100 посещений.

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#поликлиника
#королёв
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Новую поликлинику на 1000 посещений в Ленинском округе поставили на кадастр
17 декабря 2024, 12:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детско-взрослая поликлиника на тысячу посещений в смену, построенная на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» Ленинского городского округа, получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новой четырёхэтажной поликлиники составляет 7,5 тыс. квадратных метров. Входы во взрослую и детскую части изолированы. Поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием. Для кабинетов инфекциониста и неотложной помощи предусмотрен приёмно-смотровой бокс. Кроме того, во взрослом отделении откроется аптечный пункт», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что подмосковные застройщики возводят объекты социальной инфраструктуры за счёт инвесторов — в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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#здравоохранение
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Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин посетил Красногорскую подстанцию скорой
17 декабря 2024, 11:06

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, главный врач скорой помощи Подмосковья Константин Маслов, председатель Профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова и первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина посетили Красногорскую подстанцию скорой помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно проводить такие встречи, чтобы знать и достижения, и болевые точки из первых уст. Сегодня мы обсудили много вопросов, часть из которых уже решаем, а другую часть — взяли в более детальную проработку», — отметил министр здравоохранения Московской области Забелин.
Во время встречи обсуждались вопросы обновления униформы (её закупка запланирована на начало 2025 года), обновления и ремонта автопарка машин скорой помощи, а также мер социальной поддержки.

Для сотрудников подстанции доступна многоканальная линия, по которой они могут обращаться для решения рабочих и организационных вопросов. Каждый день в Красногорске дежурят 21 бригада скорой помощи, в среднем здесь регистрируется около 250 обращений в сутки.

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#красногорск
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В Московской области смертность от туберкулёза снизилась на 21,4%
17 декабря 2024, 10:50

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер активно работает над ранней диагностикой и лечением заболевания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, своевременному лечению, информированию нам удалось достичь значительного снижения смертности от заболевания. Так, по итогам этого года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Ведущим медицинским учреждением, предоставляющим помощь пациентам с подтверждённым диагнозом туберкулёз и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер. В его состав входят 12 филиалов, а также 28 амбулаторных отделений и фтизиатрических кабинетов при больницах.

Для круглосуточного обслуживания больных туберкулёзом в Московской области функционируют шесть стационаров с общим количеством коек 900. Следует отметить, что благодаря профессионализму медицинских работников Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер стал центром компетенции для медицинских организаций Московской области, которые в настоящее время проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

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«Шар во влагалище»: Гинеколог назвала редкую женскую болезнь и причины ее появления
Гинеколог Ерофеева: воспаление во влагалище распухает до размера грецкого ореха
16 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/Jomkwan

Женский организм непредсказуем, поэтому специалисты рекомендуют два раза в год посещать гинеколога, чтобы исключить всевозможные проблемы.
Читательница «Радио 1» рассказала редакции о своей злополучной ситуации, которая вызывает страх и беспокойство. В одну из ночей женщина нащупала у себя в паховой области опухоль в виде шара. Он болел и не давал покоя. Врачи долго не могли поставить диагноз, но потом выяснили — абсцесс бартолиновой железы.

Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что абсцесс бартолиновой железы — заболевание очень редкое.

«Бартолиновая железа находится между большими и малыми половыми губами, и оттуда постепенно истекает слизь. Если по каким-то причинам железа закупоривается, то в ней начинается воспалительный процесс. Сначала воспаление размером с лесной орешек, потом с шарик, потом может распухнуть до грецкого ореха», — объяснила она.

Причиной воспаления, по словам врача, может быть низкий уровень иммунитета, сахарный диабет, депиляция, неправильное нижнее белье, дефекты гигиены или какие-то личные особенности здоровья.

«Абсцесс — это расплавление подкожно-жировой клетчатки, это тяжелый воспалительный процесс. Депиляцию иногда делают с повреждением кожного покрова, а это входные ворота для инфекции. Могла бельем натереть. Кружевное белье — это замечательно и шикарно, но его лучше надевать непосредственно перед интимным контактом», — рассказала врач.

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Диетолог рассказал об опасности трансжиров в молоке
Диетолог Кабанов: чрезмерное употребление трансжиров грозит диабетом и ожирением
16 декабря 2024, 18:28

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Чрезмерное употребление трансжиров, которые содержатся, в том числе, в молочной продукции, грозит повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Об этом заявил диетолог-консультант Алексей Кабанов. По его словам, природные трансжиры также отрицательно сказываются на мужской и женской фертильности, уменьшая концентрацию и подвижность сперматозоидов.
«Наличие трансжиров в молоке, например, это неизбежный фактор, который следует учитывать при формировании рациона питания. Раньше мы не обращали внимание на этот аспект, но сейчас ученые всего мира бьют тревогу и доказывают вред чрезмерного употребления молочной продукции, как раз в связи с наличием в них насыщенных и трансжиров», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время для предотвращения того же сахарного диабета врачи советуют употреблять кофе. Как отметила врач-педиатр, член центра отраслевой экспертизы МАЙ Виктория Шурупова в разговоре с «Газетой.Ru», три чашки кофе в день играют важную роль в профилактике сахарного диабета второго типа и инсульта.
«Исследование охватило более 360 тысяч участников, которые регулярно употребляли кофе. Основываясь на их пищевых привычках и медицинских исследованиях, ученые обнаружили, что употребление от 200 до 300 мг кофеина ежедневно (примерно три стандартные чашки кофе) напрямую связано со снижением риска развития сахарного диабета и инсульта», — рассказала специалист.
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С начала года более 1,3 млн детей прошли профосмотры в учебных заведениях Подмосковья
16 декабря 2024, 17:02

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Жители Московской области, включая детей, могут пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье в образовательных учреждениях Подмосковья. Для этого бригады наших врачей выезжают в школы и детские сады региона, где проводят профилактические осмотры учащихся. Всего с начала года такие медицинские осмотры прошли уже более 1,3 млн детей», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Родители могут получить результаты обследований своих детей в электронном виде через портал государственных услуг Московской области. Информация доступна в электронной медицинской карте ребёнка в разделе «Здоровье».

Если у ребёнка есть подозрение на патологию, его направят в поликлинику для более тщательного обследования. Важно отметить, что информация о проведённом профилактическом осмотре будет доступна в личном кабинете в течение 45 дней.

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#школы
#здоровье
#минздрав мо
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В подразделениях Центра крови Московской области состоялись «Донорские субботы»
16 декабря 2024, 16:57

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В субботу 14 декабря пункты сдачи крови в Воскресенске, Орехово-Зуево и Подольске были открыты для желающих сдать кровь, которых оказалось около двухсот человек, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Среди них были как новички, так и доноры с опытом. Благодаря усилиям сотрудников обособленных структурных подразделений и заслуженным донорам удалось собрать ещё несколько десятков литров крови. Это означает, что каждая сданная капля крови подарит надежду на выздоровление тем пациентам, которые нуждаются в гемотрансфузионной терапии.

«Каждый участник донорской субботы стал частью доброго дела, сделал свой вклад в сохранение жизней. Собранная донорская кровь отправится в медучреждения Подмосковья для пострадавших в ДТП, пациентов с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больными онкологией и заболеваниями крови, новорожденными с различными патологиями», — сказала заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.

21 декабря донорская акция пройдёт в Щелкове, а 28 декабря доноров ждут в Московском областном центре крови по адресу ул. Металлургов, 37А с 8:00 до 14:00. Также мероприятия состоятся в подразделениях Подольска, Орехово-Зуево, Воскресенска и Щёлково с 8:00 до 13:00.

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#минздрав мо
#подмосковье
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В каширский посёлок Новосёлки приедет мобильный медицинский комплекс
16 декабря 2024, 16:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Проверить здоровье и привиться от гриппа в передвижном медицинском комплексе смогут жители посёлка Новосёлки в городском округе Кашира в среду, 18 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мобильный медицинский комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен», — сказал заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
В рамках профилактического осмотра в передвижном комплексе пациентам предложат пройти анкетирование, антропометрию, измерить артериальное давление, сдать кровь на клинический анализ, проверить уровень глюкозы и холестерина, а также сделать ЭКГ. Кроме того, предусмотрен осмотр у терапевта.

Мобильный медицинский комплекс будет работать у дома №3 по Центральной улице с девяти утра до полудня. Желающие пройти осмотр должны будут взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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#кашира
#медицина
#здравоохранение
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