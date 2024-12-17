Прививку от гриппа сделали более 38 тыс. жителей Каширы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Свыше 38 тысяч человек вакцинировались от гриппа в городском округе Кашира в рамках сезонной прививочной кампании, которая проходила с конца августа до начала декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе кампании привились 38 тысяч 50 человек, из них 28 тысяч взрослых и 10 тысяч 50 детей. Прививки делали вакцинами «Гриппол плюс», «Флю-М», «Совигрипп» и «Совигрипп-Ультрикс», разработанными для защиты от актуальных штаммов вируса», — сказала эпидемиолог Каширской больницы Камила Хызырова.Она добавила, что в числе первых вакцинацию от гриппа прошли работники учреждений здравоохранения и образования, предприятий торговли и транспорта, коммунальной и социальной сфер, а также государственные служащие.
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