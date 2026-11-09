Эпидемиолог объяснила, есть ли смысл прививаться от гриппа в декабре
Заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала, почему стоит прививаться от гриппа в начале зимнего сезона. Её слова цитирует РИА Новости.
По словам специалиста, рассчитывать на чёткое соблюдение «графика» эпидемии не стоит: всплеск заболеваемости нередко приходится на середину зимы. Поэтому вакцинация в декабре особенно актуальна, так как позволит сформировать защиту как раз на период максимальной активности вируса.
Семейкина также напомнила общую динамику сезонного подъёма заболеваемости гриппом в России. По её словам, рост обычно начинается в декабре, пик приходится на январь‑февраль, а сама волна может сохраняться вплоть до марта.
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