Школьники Подмосковья могут принять участие в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»

Фото: istockphoto / Motortion
«Мобильные гаджеты и интернет являются неотъемлемой частью жизни каждого школьника, поэтому особенно важно преподавать самым маленьким пользователям умение разбираться в огромном потоке контента. По словам Плуготаренко, не только дети, но и взрослые смогут почерпнуть для себя полезную информацию из этих роликов и стать более уверенными в сети», — подчеркнул гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Читайте также:
У муниципальных служащих появился свой цифровой портал
Педагоги из Одинцова стали призерами международной олимпиады «Профи»
Студент Раменского колледжа завоевал путёвку в финал парикмахерского конкурса