В Московской области состоится конкурс «Лучшая трудовая династия»

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
В год семьи в Подмосковье выберут лучшую трудовую династию. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Конкурс пройдет для семей, в которых больше трех поколений работают в одной профессиональной сфере, передавая свои знания и опыт детям.
Стоит отметить, что каждый год в Московской области конкурс проводится в шести номинациях и в два этапа: муниципальный и областной.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 марта 2024 года.
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«В регионе проживает достаточно большое количество семей, которые из поколения в поколение занимаются любимым делом — кто-то преподает в школах, кто-то спасает жизни. Любая профессия достойна внимания, поэтому в Подмосковье в десятый, юбилейный раз, состоится конкурс «Лучшая трудовая династия». Участие принимают в нем ежегодно до 60 семей!», — поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 марта 2024 года.
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Мира Полтева