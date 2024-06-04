Школьники Дубны будут учиться по новому нацпроекту «Беспилотные авиасистемы»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Дубненские школьники войдут в новый национальный проект «Беспилотные авиасистемы». Как сообщили в пресс-службе администрации наукограда, на занятиях их будут знакомить с основами управления и применения БПЛА и с алгоритмами противодействия им.
До конца июня в инженерном классе школы №10 планируют закончить ремонт. Туда поступит оборудование на 12,5 млн рублей. К 1 июля там заменят все инженерные системы, обновят стены, пол и потолок, установят современную мебель и новейшее оборудование.
Как отметили в администрации, для занятий будут переформатированы почти все помещения первого этажа пристройки. Там появятся специально оснащённые учебные классы, мастерская со станками и две полётные зоны для тренировок с беспилотниками.
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«Четыре педагога проходят профессиональную переподготовку. Они будут обучать ребят основам моделирования, конструирования и основам пилотирования дронов. Это не просто компьютеры и программы, это ещё и квадрокоптеры, конструкторы, из которых можно собирать БПЛА», – рассказала директор школы №10 Елена Бодина.
Как отметили в администрации, для занятий будут переформатированы почти все помещения первого этажа пристройки. Там появятся специально оснащённые учебные классы, мастерская со станками и две полётные зоны для тренировок с беспилотниками.
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Лора Луганская