В Дубне провели профилактическую акцию для дачников

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Медики Дубненской больницы провели профилактическую акцию для дачников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В акции «Проверь здоровье на даче» приняли участие порядка 50 дачников.Все желающие могли пройти комплексное обследование прямо на природе.
Всем участникам раздали памятки с рекомендациями по сохранению здоровья.
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«Продолжаем выездной формат комплексной проверки здоровья наших жителей и гостей города. Проводим обследования не только в поликлинике, но и размещаемся на разных площадках города: парки и дачный сектор. Делаем так, чтобы жители могли совмещать заботу о своем здоровье без отрыва от привычных дел или досуга. Благодарю также наших специалистов за организацию и проведение акции в выходной день», — поделился главный врач Игорь Давронов.
Всем участникам раздали памятки с рекомендациями по сохранению здоровья.
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Мира Полтева