В посёлке для многодетных семей в Дубне стартовало строительство временных грунтовых дорог

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В деревне Юркино началось строительство временных грунтовых дорог в посёлке для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
В апреле глава наукограда Максим Тихомиров встречался с многодетными семьями. Он представил проект, совместно приняли решение, где именно будут построены первые 30% дорог.
Как и обещал глава, подрядчик приступил к работам.
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«В этом году я обратился в Совет депутатов, попросил поддержать выделение средств на первые 30% дорог. Участки, которые будут построены в этом году, определили совместно с семьями. В приоритете – подъезды к уже построенным домам», – отметил Тихомиров.
Как и обещал глава, подрядчик приступил к работам.
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Лора Луганская